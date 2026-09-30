Güllü davasında kritik gün: Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! İddianamedeki ses kayıtları, mesajlar ve tanık ifadeleri dosyada

Yaklaşık 10 aylık soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle Güllü'nün ölümüne ilişkin yargılama süreci başladı. Savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor. İddianamede yer alan suçlamalar ise henüz mahkeme tarafından kesinleşmiş değil.

GÜLLÜ 18 METREYİ AŞAN YÜKSEKLİKTEN DÜŞMÜŞTÜ

İddianameye göre Gül Tut, 26 Eylül 2025 günü saat 01.26'da Çınarcık'taki evinin penceresinden yaklaşık 18,17 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Adli Tıp Kurumu raporunda ölümün yüksekten düşmeye bağlı ağır beden travması, kafatası ve diğer kemik kırıkları, beyin kanaması ile iç organ ve büyük damar yaralanmaları sonucunda meydana geldiği belirtildi.

Toksikoloji incelemesinde Tut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edildi. İddianamede ilaç etken maddelerinin ise ölüm nedeni olmadığı aktarıldı.

"MALKATA" ŞARKISI NEDEN AÇILDI?

Dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri olay gecesinde çalan müzik oldu.

İddianameye göre Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan Gül Tut'un sevdiği "Malkata" isimli Roman havasını açmasını istedi. Müzik çalarken banyodan çıkan Gül Tut'un kızının bulunduğu odaya geldiği ve bir süre müziğe eşlik ettiği belirtildi.

Savcılık, şarkının Gül Tut'u odaya getirmek amacıyla açıldığı değerlendirmesine yer verdi. Bu değerlendirme, iddianamede olayın tasarlanmış olduğuna ilişkin unsurlardan biri olarak gösterildi.

OLAY GECESİNİN SES KAYITLARI DOSYADA

Yargılamada kamera ve ses kayıtlarının da önemli deliller arasında bulunması bekleniyor.

İddianamede, olay anına ilişkin kayıtların bilirkişiler tarafından incelendiği ve düşmeden hemen önce bazı seslerin kayda geçtiği belirtildi. Dosyada ayrıca olay öncesinde üç ayrı darbe veya vurma sesi bulunduğuna ilişkin bilirkişi değerlendirmeleri yer alıyor.

Savcılık, sanığın olay sırasında Gül Tut'a temas mesafesinde bulunduğuna ilişkin bilirkişi değerlendirmesini de iddianameye dahil etti.

SULTAN NUR ULU'NUN DEĞİŞEN İFADELERİ

Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun beyanları da davanın önemli başlıklarından biri.

İddianamede Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamasında Gül Tut'un pencereden düştüğünü anlattığı, sonraki ifadesinde ise olayın farklı gerçekleştiğini söylediği aktarıldı.

Ulu'nun daha sonraki anlatımında Gülter'in annesine arkadan yaklaştığını ve kalça-bacak bölgesinden kavradığını söylediği belirtildi. Ulu hakkında ayrıca "yalan tanıklık" suçlamasıyla ayrı bir dava açıldığı kaydedildi.

"BİR GÜN ANNEMİ CAMDAN ATIP ÖLDÜRECEĞİM" İDDİASI

İddianamede bazı tanıkların, Tuğyan Ülkem Gülter'in olaydan aylar önce annesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle dikkat çeken sözler söylediğini ileri sürdüğü belirtildi.

Bazı tanıklar, Gülter'in kendilerine annesini camdan atıp öldüreceğine ilişkin ifadeler kullandığını öne sürdü. Başka bir tanık ise Gül Tut'un yükseklik korkusu olduğunu ve yüksek yerlerde cam kenarına yaklaşamadığını iddia etti.

Bu anlatımlar tanık beyanı olarak dosyada yer alıyor ve mahkemenin değerlendirmesine sunulacak.

WHATSAPP MESAJLARI DA DOSYAYA GİRDİ

İddianamede Gülter'in annesiyle yaşadığı sorunlara ilişkin bazı WhatsApp yazışmalarına da yer verildi.

Savcılık, eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu ile yapılan yazışmalardaki bazı ifadeleri de dosyaya dahil etti. İddianamede Gülter'in annesine yönelik öfkesini gösterdiği değerlendirilen mesajların bulunduğu aktarıldı.

Ancak söz konusu mesajların bağlamı ve suçla bağlantısı, yargılama sırasında mahkeme tarafından değerlendirilecek.

DİJİTAL İNCELEMEDE DİKKAT ÇEKEN ARAMALAR

Sanığın dijital materyallerinin incelenmesi sırasında bazı internet aramalarının da tespit edildiği belirtildi.

İddianamede uyuşturucu maddelerin saç ve vücuttan ne zaman temizlendiğine ilişkin çeşitli aramalar ile "Haloperidol" kelimesinin aratıldığı bilgisi yer aldı.

Savcılık ayrıca Gül Tut'un ölümünden yaklaşık iki ay sonra "çözülmemiş davalar", "seri katil davası" ve "suçluyu bulma" temalı bir kutu oyununun internet üzerinden incelendiğini iddianamede aktardı.

MAHKEME İLK KEZ SANIĞIN SAVUNMASINI DİNLEYECEK

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma boyunca toplanan kamera kayıtları, ses analizleri, bilirkişi raporları, tanık anlatımları, WhatsApp yazışmaları, HTS kayıtları ve diğer dijital veriler artık mahkemenin önünde olacak.

1 Ekim 2026 Perşembe günü yapılacak ilk duruşmada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in savunmasının alınması ve dosyadaki tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Savcılığın ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ettiği davada, iddianamede yer alan delillerin hukuki niteliği ve tarafların savunmaları yargılama sürecinde netleşecek.