Duruşma sırasında Gülter’e yönelik iddialar kapsamında gündeme getirilen bir ses kaydı da tartışmaya neden oldu. Ses kaydının ardından tarafların avukatları arasında görüş ayrılığı yaşandı. Gülter’in avukatı Merve Uçanok, söz konusu kaydın hukuka aykırı şekilde elde edildiğini ve yasa dışı delil niteliğinde olduğunu ileri sürdü. Yaşanan tartışmanın ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Annesi Güllü'yü öldürmekle suçlanan Tuğyan ifade verdiği sırada tartışma çıktı! Ses kayıtları ortalığı karıştırdı, duruşmaya ara verildi Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılandığı duruşmada, iddialar kapsamında gündeme gelen bir ses kaydı tartışmalara neden oldu ve mahkeme ara verdi. Duruşmada gündeme gelen ses kaydı, tarafların avukatları arasında hukuka aykırılık ve yasa dışı delil niteliği taşıdığı iddialarıyla tartışmaya yol açtı. Tuğyan Gülter, yurt dışına çıkma hazırlığında olmadığını belirterek kaçma ihtimali iddialarını reddetti. Gülter, annesinin ikinci bir çocuk sahibi olmasını istemediğini ve annesinin alkol kullanımı nedeniyle dengesini kaybedip düştüğünü ifade etti. Olay gecesine ilişkin sorulara Gülter, "Koş dedikten sonrasını hatırlamıyorum" şeklinde yanıt verdi. Ses kaydının içeriği ve elde ediliş biçimi üzerine yaşanan tartışma sonrası mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

TUĞYAN GÜLTER’DEN “KAÇMA” İDDİASINA CEVAP

Tuğyan Ülkem Gülter, hakkında kaçma ihtimali bulunduğu yönündeki değerlendirmelere de savunmasında değindi. Gülter, kendisinin yurt dışına çıkma hazırlığında olmadığını belirterek, “Benim pasaport başvurum yok. O yüzden kaçma gibi bir durumum olmaz” ifadelerini kullandı.

Tutuklanacağı yönünde kendisine baskı yapıldığı iddialarına da değinen Gülter, annesi ve yakın çevresindeki kişilerle yaşanan bazı olaylar hakkında mahkemeye açıklamalarda bulundu. Gülter, savunması sırasında hakkındaki iddiaların çeşitli bölümlerine ilişkin kendi açısından yaşananları anlattı.

Annesinin, Kervan ile resmi nikahlı olması nedeniyle ikinci bir çocuk sahibi olmasını istemediğini belirten Gülter, "Annem kızına bir ev al, garantisi olsun dedim. Kervan yanlış anladı, bunu benden annem istedi" ifadelerini kullandı.

'SULTAN'A BASKI YAPMADIM'

Gülter, Sultan'a baskı yaptığı yönündeki iddiaları da reddederek, "Sultan'a baskı yaptığım iddialarını kabul etmiyorum" dedi.

Annesi ile Çiğdem arasında yaklaşık bir yıldır tartışmalar yaşandığını ancak görüşmeye devam ettiklerini belirten Gülter, "Aracı beni tutuyorlardı" dedi.

Duruşmada annesinin alkol kullanımıyla ilgili de konuşan Gülter, "Annem çok alkol içerdi, dengesini kaybederdi" ifadelerini kullandı. Annesinin daha önce birden fazla kez düştüğünü, kendisinin de hastaneye götürdüğünü belirten Gülter, alkol nedeniyle müdahale edilmediğini söyledi.

"KOŞ" DEDİKTEN SONRASINI HATIRLAMIYORUM

Gülter, olay gecesine ilişkin sorular üzerine ise "Koş dedikten sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Eski erkek arkadaşı Gökhan ile ilgili de konuşan Gülter, "Gökhan eski erkek arkadaşımdı. Benden sonra Sultan ile birlikte olmuş" ifadelerini kullandı.

Duruşmada ayrıca Sultan'ın evinde telefonun sıfırlanıp sıfırlanmadığı da sorulan Gülter, "Irak'tan geldi, telefon sıfırlanmadı. Bana kimse talepte bulunmadı. Sultan'ın da sıfırlandığını bilmiyorum" yanıtını verdi.

SES KAYDI TARTIŞMASI YAŞANDI

Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter'e yönelik öne sürülen bir ses kaydı da gündeme geldi. Gülter'e kayıtta yer aldığı belirtilen "Artık dayanamıyorum, itiraf edeceğim" şeklindeki sözler soruldu.

Bunun üzerine Gülter'in avukatı Merve Uçanok, söz konusu ses kaydının yasa dışı elde edilmiş bir delil olduğunu ve görüntü bulunmadığını öne sürdü. Konu üzerinden mahkeme salonunda avukatlar arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Duruşma devam ediyor.

GÜLLÜ NE ZAMAN ÖLMÜŞTÜ?

“Güllü” adıyla tanınan sanatçı Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçı, gece saatlerinde yaşadığı evin penceresinden düşmüştü. Olayın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri eve sevk edilmiş, yapılan müdahalelere rağmen Gül Tut kurtarılamamıştı. İlk incelemelerde olayın kaza sonucu gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilmişti.

Soruşturma ilerledikçe Güllü’nün ölümüyle ilgili farklı iddialar gündeme gelmişti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini pencereden atarak öldürmekle suçlanmış ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında da “yalan tanıklık” suçlaması yöneltilmişti. Davanın ilk duruşması ise 1 Ekim 2026’da Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediliyor.

