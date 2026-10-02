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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 01:18
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 01:28

ABD, Suriye'ye silah ambargosunu kaldırdı

Suriye'yi 47 yıl sonra terör listesinden çıkaran ABD, Şam yönetimine yönelik bir kısıtlamayı daha kaldırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'yi silah ambargosu uygulanan ülkeler listesinden çıkardı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ABD, Suriye'ye silah ambargosunu kaldırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 01:18
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 01:28

, Uluslararası Silah Ticareti Tüzüğü'nde (ITAR) yapılan değişiklikle 'yi savunma malzemeleri ve hizmetlerinin ihracatı ve ithalatına ilişkin lisansların reddedildiği ülkeler listesinden çıkardı.

HABERİN ÖZETİ

ABD, Suriye'ye silah ambargosunu kaldırdı

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Silah Ticareti Tüzüğü'nde (ITAR) yapılan bir değişiklikle Suriye'nin savunma malzemeleri ve hizmetlerinin ihracatı ve ithalatına ilişkin lisansların reddedildiği ülkeler listesinden çıkarıldığını bildirdi.
Suriye, Uluslararası Silah Ticareti Tüzüğü'nde (ITAR) yapılan değişiklikle savunma malzemeleri ve hizmetlerinin ihracatı ve ithalatına ilişkin lisansların reddedildiği ülkeler listesinden çıkarıldı.
Federal Sicil'de yayımlanan nihai düzenleme, değişikliğin Dışişleri Bakanı'nın 19 Ağustos 2026'da aldığı yeni savunma ticareti politikası kararı doğrultusunda yapıldığını belirtti.
Yeni politika kapsamında Suriye'ye yönelik savunma malzemesi ve hizmet transferi başvuruları, daha önce uygulanan kapsamlı ret politikası yerine her bir vaka bazında incelenerek lisanslandırılacak.
Statü değişikliği, teröre destek kararının iptali dahil gerekli yasal şartların yerine getirilmesi ve ilgili ABD yasaları kapsamındaki bazı kısıtlamalardan muafiyet sonrası gerçekleşti.
ABD, Suriye'ye yönelik ilk savunma ticaret kısıtlamasını 29 Aralık 1979'da yürürlüğe koymuştu.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Federal Sicil'de yayımlanan nihai düzenlemede, değişikliğin 'nın 19 Ağustos 2026'da aldığı yeni savunma ticareti politikası kararı doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

SİLAH TİCARETİ VAKA BAZINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni politika kapsamında Suriye'ye yönelik savunma malzemesi ve hizmet transferi başvurularının, daha önce ITAR'ın uyguladığı kapsamlı ret politikası yerine her bir vaka bazında incelenerek lisanslandırılacağı kaydedildi.

ABD, Suriye'ye silah ambargosunu kaldırdı

Açıklamada, statü değişikliğinin, teröre destek kararının iptali dahil gerekli yasal şartların yerine getirilmesi ve ilgili ABD yasaları kapsamındaki bazı kısıtlamalardan muafiyet sonrası gerçekleştiği ifade edildi.

ABD, Suriye'ye yönelik ilk savunma ticaret kısıtlamasını 29 Aralık 1979'da yürürlüğe koymuştu.

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#suriye
#dışişleri bakanı
#abd dışişleri bakanlığı
#Uluslararası Silah Ticareti Tüzüğü
#Federal Sicil
#Savunma Ticareti
#Dünya
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