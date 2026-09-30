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Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 23:12

Trump'tan tarihi Irak açıklaması: "Defolup gidiyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ABD ordusunun 23 yılın ardından Irak'tan tamamen çekildiğini duyurdu. Irak'tan çekilmeyi "zafer günü" olarak niteleyen Trump, Orta Doğu politikaları, Venezuela müdahalesi ve İran'a yönelik sert mesajlarıyla gündemi sarstı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Trump'tan tarihi Irak açıklaması:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 23:12

ABD Başkanı , ’da Ulusal Hispanik Miras Ayı kutlaması çerçevesinde konuştu. Konuşmasının başında ABD’nin 23 yıl sonra ’tan çekilmesine değinen Trump, "Son Amerikan güçlerinin Irak’tan ayrılmakta olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Uzun bir zaman, bizi en başta bu bataklığın içine sokan çok kötü kararlarla geçti. Bu bizim için uzun, çok uzun yıllar boyunca bir bataklık oldu. Ama yakında tarihin bu bölümü sona erecek. Bu, Amerika için harika bir gün" dedi.

Trump'tan tarihi Irak açıklaması: "Defolup gidiyoruz"

Irak savaşının 2003’te eski Başkan George W. Bush döneminde başladığını, Obama ve Biden döneminde devam ettiğini söyleyen Trump, "Verdikleri isimle Doğal Kararlılık Harekatı, 2026’da Başkan Donald J. Trump liderliğinde sona eriyor. Irak'tan defolup gidiyoruz. Bugün, ABD için zafer günüdür" dedi.

"AFGANİSTAN’DA TÜM TEÇHİZATI GERİDE BIRAKMIŞTIK"

Bunun Irak için de bir zafer ve aynı zamanda DEAŞ terör örgütüne karşı kazanılmış bir zafer olduğunu belirten Trump, örgütün tamamen yok edildiğini söyledi. Trump, "Koalisyon güçlerinin ve teçhizatın Erbil Hava Üssü’nden düzenli bir şekilde ayrılışı, çok pahalı bir yolculuğun sonunu işaret ediyor. Bütün teçhizatımızı aldık. Dedim ki, biraz uzun sürsün ama her şeyi alın. Hatırlarsınız Afganistan’da tüm teçhizatı geride bırakmıştık" dedi.

Trump, "Çekilirken yerde bir vida bile varsa alın, bezden yapılmış bir çadır varsa onu bile alın" şeklinde emir verdiğini söyledi. ABD Başkanı, "Kalmak ya da ayrılmak arasında bir seçim yapmam gerekiyordu ve Amerika’nın eve dönme vaktinin geldiğini düşündüm. Irak Başbakanı Ali Zeydi harika biri. Umarım işleri iyi idare edebilir" dedi.

"4 BİN 500’DEN FAZLA AMERİKAN ASKERİNİ KAYBETTİK"

Irak savaşı ile Venezuela’ya saldırıları da karşılaştıran Trump, "Irak’ta 23 yıl bulunduk, 4 bin 500’den fazla Amerikan askerini kaybettik ve 31 binden fazla yaralımız oldu. Buna karşılık Venezuela ile savaşımızda sıfır asker kaybettik" dedi.
Venezuela’da savaşın 148 dakika sürdüğünü de sözlerine ekleyen Trump, "Şimdi Venezuela halkının yeniden zenginleşmesine yardımcı oluyoruz. Büyük petrol şirketleri geliyor. Savaşın maliyetini kat kat fazlasıyla petrolden çıkardık. Ülke geri dönüyor, insanların yüzünde tebessüm var. Para akıyor" dedi.

Trump'tan tarihi Irak açıklaması: "Defolup gidiyoruz"

"BU SAVAŞI ŞU VEYA BU ŞEKİLDE HIZLICA SONA ERDİRECEĞİZ"

Ardından İran’a değinen ve İran’dan "neredeyse tamamen yok edilmiş ülke" olarak bahseden Trump, "Ekonomileri iyi değil. Yüzde 300’ün üzerinde enflasyon var. Donanmaları, hava kuvvetleri yok oldu. Hava savunma teçhizatları yok oldu. Hürmüz Boğazı neredeyse tamamen bizim kontrolümüzde. Neredeyse diyorum çünkü arada sırada mayın bırakıp işleri aksatıyorlar. Son üç günde Hürmüz Boğazı’ndan tarihin herhangi bir döneminde olandan daha fazla petrol geçti. Savaştan bu yana demiyorum, tarih boyunca diyorum" ifadelerini kullandı.

İran savaşına ilişkin açıklamalarında Trump, "Bu savaşı şu veya bu şekilde hızlıca sona erdireceğiz. Şu veya bu şekilde dediğimde ne dediğimi anlıyor musunuz?" dedi.

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#donald trump
#Beyaz Saray
#Irak
#George W Bush
#Ulusal Hispanik Miras Ayı
#Dünya
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