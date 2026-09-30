ABD’nin Irak işgalinin 23 yıl sonra sona ermesinin ardından ülkedeki korkunç bilanço bir kez daha hatırlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD Irak'tan çekilince ürküten sayı ortaya çıktı! Kimyasal yalana 1 milyon insan hayatı verildi ABD'nin 23 yıl sonra sona eren Irak işgalinin ardından farklı kuruluşların hazırladığı raporlar, çatışmalar ve savaş koşulları nedeniyle yüz binlerce sivilin ve binlerce çocuğun hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Iraq Body Count (IBC), 2003'ten bu yana 200 binden fazla sivilin öldüğünü, muharipler eklendiğinde bu sayının yaklaşık 300 bine ulaştığını hesapladı. Brown Üniversitesi'nin Costs of War çalışması, Mart 2003-Mart 2023 arasında 186 bin 694 ila 210 bin 38 sivilin doğrudan savaş sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam doğrudan ölümlerin ise 280 bin ila 315 bin aralığında olduğunu belirledi. İngiliz araştırma şirketi Opinion Research Business, savaşın ilk dört buçuk yılında ölen Iraklıların sayısını yaklaşık 1,03 milyon olarak bildirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca 2008 ile 2022 sonu arasındaki dönemde 3 binden fazla çocuk hayatını kaybetti ve 5 binden fazlası sakatlandı. Brown Üniversitesi araştırmacıları, savaşın dolaylı etkilerinden kaynaklanan ölümlerin doğrudan ölümlerin iki ila dört katına ulaşmış olabileceğini tahmin ediyor.

ABD’nin kimyasal silah bulunduğu bahanesiyle işgal ettiği Irak’taki işgalde binlerce çocuk da dahil olmak üzere en az 200 bin sivil çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

ÖLÜM SAYILARI RAPORLANDI

Irak işgalinin ardından şiddet kaynaklı sivil ölümlerini belgelemek amacıyla kurulan bağımsız sivil toplum araştırma projesi Iraq Body Count (IBC), 2003’ten bu yana Irak’ta doğrudan şiddet sonucu 200 binin üzerinde sivilin ölümünü belgeledi.

Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin

Medya haberleri, hastane ve morg kayıtları, STK verileri ve resmi kayıtları kontrol ederek belgelenen şiddet kaynaklı ölümleri veri tabanına işleyen kurum, işgal nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısının 200 bini aştığını, bunlara muhariplerin de eklenmesi halinde ise ölü sayısının yaklaşık 300 bin olduğunu hesapladı.

ABD merkezli Brown Üniversitesi tarafından 2023 yılında yapılan Costs of War (Savaşın Maliyetleri) başlıklı bir çalışma ise, Mart 2003 ve Mart 2023 arasında Irak’ta 186 bin 694 ila 210 bin 38 sivilin doğrudan savaş nedeniyle öldüğünü ortaya koydu. Bu bilançoya hayatını kaybeden Iraklı polis ve askerler ile muhalif savaşçılar da eklendiğinde, doğrudan ölümlerin toplamı benzer bir şekilde 280 bin ila 315 bin aralığındaki seviyeye yükseldi.

İNGİLİZ ARAŞTIRMA ŞİRKETİ 1 MİLYON ÖLÜM KAYDETTİ

İngiliz araştırma şirketi Opinion Research Business ise 2008’de yayınladığı bir araştırmada savaşın ilk dört buçuk yılında ölen Iraklıların sayısının yaklaşık 1,03 milyon olduğunu bildirdi.

Araştırma şirketi, 2 bin 414 yetişkinle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda katılımcıların yüzde 20’sinin hanelerinde çatışmalar nedeniyle en az bir kişinin hayatını kaybetmesinden yola çıkarak, 1997 sayımına göre 4,05 milyon hane bulunan ülkede yaklaşık ölü sayısının 1,03 milyona ulaşacağını hesapladı.

BİNLERCE ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler’in (BM) Irak’ta 2003 işgalini ve 2004-2007 arasında savaşın en kanlı dönemlerini kapsamayan ve 2008’den başlayarak 2022 yılı sonuna kadar olan dönem için sunduğu verilere göre, Irak’ta sadece bu dönemde 3 binden fazla çocuk hayatını kaybetti ve 5 binden fazlası da sakatlandı.

Bilançolar, işgalin sadece şiddet sonucu meydana gelen ve kayıtlara geçirilebilen ölümlerin bir bölümünü yansıttığı için gerçek bilançoyu yansıtmıyor.

Savaşın sağlık sistemi, altyapı, gıda güvenliği ve yaşam şartları üzerindeki yıkıcı etkileri de hesaba katıldığında, ABD’nin Irak savaşının insan hayatı bilançosunun çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Brown Üniversitesi araştırmacıları da Irak’taki dolaylı ölümlerin, doğrudan ölümlerin iki ila dört katına ulaşmış olabileceği tahmininde bulunuyor.