2 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı

Döviz piyasasında 2 Ekim Cuma günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı. İşte 2 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...