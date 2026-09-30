Yahşihan Belediyesi'ndeki dev yolsuzluk soruşturmasında yeni hamle: Başsavcılık serbest bırakılan 11 şüpheli için itiraz etti

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 26 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

ARALARINDA 2 ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA VAR

Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Tutuklama talebi reddedilen 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK 11 ŞÜPHELİNİN SERBEST KALMASINA İTİRAZ ETTİ

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama talebinin reddine ilişkin kararlara itiraz etti. Başsavcılığın itirazının Kırıkkale 6. Asliye Ceza Mahkemesince değerlendirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında eski belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında işlem yürütülüyor. Kamuya açık kaynaklarda operasyon kapsamında 35 şüphelinin gözaltına alındığı ve 15 şüphelinin tutuklandığı bilgisi yer almıştı.