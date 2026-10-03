Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

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İstanbul
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada, bazı inşaat firmalarından iskân ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, menfaat karşılığında ise imar değişikliklerine onay verildiği iddialarının araştırıldığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.