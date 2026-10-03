3 Ekim 2026 altın fiyatları | Altında aşağı yönlü seyir sürüyor: İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Eylül ayını düşüş eğilimiyle kapatan altın ABD'de Eylül ayında istihdam beklentilerin çok altında artmasıyla etkilenmeyi sürdürüyor. Ekim ayının ilk günlerinde de düşüş eğilimi devam ediyor.

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