3 Ekim 2026 altın fiyatları | Altında aşağı yönlü seyir sürüyor: İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatları

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İstanbul
Eylül ayını düşüş eğilimiyle kapatan altın ABD'de Eylül ayında istihdam beklentilerin çok altında artmasıyla etkilenmeyi sürdürüyor. Ekim ayının ilk günlerinde de düşüş eğilimi devam ediyor.
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Ekim 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.541,91 ₺
Gram Altın Satış: 6.542,72 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.661,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.768,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 21.321,00 ₺
Yarım Altın Satış: 21.530,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 42.400,39 ₺
Tam Altın Satış: 43.268,02 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.943,82 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.039,89 ₺