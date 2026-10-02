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 | Nalan Güler Güven
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saat ikonu 23:14
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GÜNCELLEME:
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saat ikonu 23:14

Küçük Yakup'un ölümünde 14 yıl sonra şok gelişme: Raftan inen dosyada baba tutuklandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2012 yılında kaybolduktan aylar sonra cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt'un cinayet dosyası JASAT tarafından yeniden açıldı. Ekiplerin titiz takibi sonucu gözaltına alınan baba A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 23:14

'in ilçesinde 2012 yılında kaybolduktan aylar sonra toprağa gömülü halde bulunan 2 buçuk yaşındaki Yakup Bozkurt cinayetiyle ilgili yeniden soruşturma başlatan ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alınan baba A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçük Yakup'un ölümünde 14 yıl sonra şok gelişme: Raftan inen dosyada baba tutuklandı

DOSYA RAFTAN İNDİ: JASAT ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 8 Mayıs 2012'de kırsal Doğançayır Mahallesi'nde kaybolan ve 20 Eylül 2012'de toprağa gömülü cesedine ulaşılan Yakup Bozkurt'un ölümünü aydınlatmak için dosyayı yeniden açtı. 

Küçük Yakup'un ölümünde 14 yıl sonra şok gelişme: Raftan inen dosyada baba tutuklandı

BABA A.B. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yapan ekipler, olay tarihinde ailenin işçi çadırlarının bulunduğu alandan ayrılarak farklı bir bölgeye gittiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonrasında gözaltına alınan baba A.B., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Eskişehir
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#seyitgazi
#Yakup Bozkurt
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