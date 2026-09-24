2 buçuk yaşındaki Yakup Bozkurt, ailesinin mevsimlik işçi olarak geldiği Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Doğançayır Mahallesi'nde 8 Mayıs 2012 tarihinde ortadan kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucunda 12 gün sonra minik Yakup’un cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Küçük çocuğun cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

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HABERİN ÖZETİ Minik Yakup’un dosyası 14 yıl sonra raftan indi: Katili JASAT bulacak Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2012 yılında kaybolduktan 12 gün sonra cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 2 buçuk yaşındaki Yakup Bozkurt'un ölümüyle ilgili JASAT ekipleri yeniden çalışma başlattı. Yakup Bozkurt, 8 Mayıs 2012'de mevsimlik işçi olarak gelinen Doğançayır Mahallesi'nde kaybolmuş ve 12 gün sonra cansız bedeni toprağa gömülü bulunmuştur. Küçük çocuğun cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmiştir. JASAT ekipleri olayı aydınlatmak için çocuğun cansız bedeninin bulunduğu alanda yeniden incelemeler başlatmıştır. Yakup'un öldürüldüğü tarihte ailesinin işçi çadırlarının bulunduğu bölgeden ayrılarak farklı bir alana gittiği öğrenilmiştir. Dönemin işçi çavuşu Ahmet Matyapan, olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen failin yakalanamadığını ve ailenin şu anda Eskişehir'de yaşadığını belirtmiştir.

JASAT YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Eskişehir'de JASAT ekipleri, olayı aydınlatmak için yeniden çalışma başlattı. Küçük çocuğun cansız bedeninin bulunduğu alanda ekipler tarafından incelemeler yapılıyor. Öte yandan, Yakup'un öldürüldüğü tarihte ailesinin işçilerin çadırlarının bulunduğu bölgeden ayrılarak farklı bir alana gittiği öğrenildi.

İŞÇİ ÇAVUŞU KONUŞTU

Olayın yaşandığı dönem çadırlardaki işçilere çavuşluk yapan ve hala aynı bölgede görevini sürdüren Ahmet Matyapan, "Bu çocuk ilk sefer kaybolduğunda bulamamıştık, sonradan da dağda bulduk. Çocuk öleli 14 sene geçmiş, faili yakalanmamış. Kimse vicdanen böyle bir şey yapmaz. Şüpheli olarak da bilmiyorum kimseye bir şey diyemem. Çocuğun ailesi şu anda Eskişehir'de yaşıyor. Babasına ve amcasına sorabilirsiniz ama benim bilgim yok. Akrabaları da burada, Eskişehir'de yani" dedi.