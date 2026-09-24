Minik Yakup’un dosyası 14 yıl sonra raftan indi: Katili JASAT bulacak

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İstanbul
2 buçuk yaşındaki Yakup Bozkurt, ailesinin mevsimlik işçi olarak geldiği Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Doğançayır Mahallesi'nde 8 Mayıs 2012 tarihinde ortadan kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucunda 12 gün sonra minik Yakup’un cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Küçük çocuğun cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
Eskişehir'de JASAT ekipleri, olayı aydınlatmak için yeniden çalışma başlattı. Küçük çocuğun cansız bedeninin bulunduğu alanda ekipler tarafından incelemeler yapılıyor. Öte yandan, Yakup'un öldürüldüğü tarihte ailesinin işçilerin çadırlarının bulunduğu bölgeden ayrılarak farklı bir alana gittiği öğrenildi.
Olayın yaşandığı dönem çadırlardaki işçilere çavuşluk yapan ve hala aynı bölgede görevini sürdüren Ahmet Matyapan, "Bu çocuk ilk sefer kaybolduğunda bulamamıştık, sonradan da dağda bulduk. Çocuk öleli 14 sene geçmiş, faili yakalanmamış. Kimse vicdanen böyle bir şey yapmaz. Şüpheli olarak da bilmiyorum kimseye bir şey diyemem. Çocuğun ailesi şu anda Eskişehir'de yaşıyor. Babasına ve amcasına sorabilirsiniz ama benim bilgim yok. Akrabaları da burada, Eskişehir'de yani" dedi.