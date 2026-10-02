UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta maçları oynanıyor.

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HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Belçika Türkiye UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşıyor. Türkiye, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele ediyor. Türkiye, gruptaki ilk iki maçında Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya 4-1 mağlup olarak puan alamadı ve grupta son sırada yer alıyor. Belçika ise ilk maçında İtalya'yı 2-0 yenip, ikinci maçında Fransa'ya 1-0 kaybetmiş ve 3 puanla grupta 3. sırada bulunuyor. Türkiye A Milli Takımı, bu maçla tarihindeki 657. müsabakasına çıkacak. Türkiye ile Belçika milli takımları, 15 yıl aradan sonra 12. kez karşı karşıya gelecek; geride kalan 11 maçta iki takım da 3'er galibiyet aldı, 5 maç ise berabere bitti.

Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele eden Türkiye, 1. Grup'taki üçüncü maçında bugün TSİ 21.45'te Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE 2 MAÇINDAN DA MAĞLUBİYETLE AYRILDI

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında Kocaeli'de karşılaştığı Fransa'ya 1-0, ikinci maçında ise Bursa'da ağırladığı İtalya'ya 4-1'lik skorlarla mağlup oldu. Puanı bulunmayan ay-yıldızlılar grupta son sırada yer alıyor.

Belçika ise UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya'yı 2-0 yenerken ikinci maçında ise sahasında ağırladığı Fransa'ya 1-0 kaybetti. Belçika, 3 puanla grupta 3. sırada bulunuyor.

MİLLİLER 657. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Takım, tarihindeki 657. müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 367'si resmi, 289'u özel toplam 656 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 245 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 283'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 907 gol attı, kalesinde 937 gol gördü.

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ise 39. sınavını Belçika karşısında verecek. İtalyan teknik adamla 29'u resmi, 9'u özel 38 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 12 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 65 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 51 gole engel olamadı.

TÜRKİYE İLE BELÇİKA, 15 YIL SONRA KARŞILAŞIYOR

Türkiye ile Belçika, bugün yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7'si resmi, 4'ü özel toplam 11 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. 7'si Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 18 golle yanıt verdi.

İki ülke milli takımları son maçını, 15 yıl önce Brüksel'de oynadı. 3 Haziran 2011'de Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MUHTEMEL 11'LER

Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Godts, De Ketelaere

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

BELÇİKA - TÜRKİYE CANLI MAÇ ANLATIMI

Belçika-Türkiye karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.