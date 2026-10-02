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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 10:41

Fatih Terim Süper Lig için şampiyonluk favorisini açıkladı!

Türk futbolunun usta isimlerinden Fatih Terim, kendi YouTube kanalında Süper Lig'deki zirve yarışını masaya yatırdı. Sezon sonu ipi göğüsleyecek takımı açıklayan tecrübeli teknik adam, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fatih Terim Süper Lig için şampiyonluk favorisini açıkladı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 10:41

'de yeni sezon heyecanı devam ederken, Türk futbolunun efsane teknik direktörü 'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Kendi kişisel kanalında yayınladığı videoda gündemi yorumlayan deneyimli çalıştırıcı, yarışındaki favorisini kamuoyuyla paylaştı.

Fatih Terim Süper Lig için şampiyonluk favorisini açıkladı!

FAVORİSİNİ İLAN ETTİ: GALATASARAY ÖNDE

Zirve mücadelesini ve takımların son durumunu değerlendiren Fatih Terim, yarışta 'ı bir adım önde gördüğünü belirtti. Sarı-kırmızılı ekibin mevcut kadro kalitesine, teknik heyetine ve idari dinamiklerine vurgu yapan efsane çalıştırıcı, 5. şampiyonluk hedefinin gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.

Fatih Terim Süper Lig için şampiyonluk favorisini açıkladı!

"REKORU YİNE GALATASARAY KIRSIN"

Sarı-kırmızılı kulübün kulvarındaki gücüne dikkat çeken Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı her şeye rağmen Galatasaray. Kadrosu, hocası, kulüp yapısı nedeniyle favorim Galatasaray. 5. şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Umarım da olur. Galatasaray'ın rekorunu Galatasaray'ın kırmasını isterim."

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#galatasaray
#fatih terim
#youtube
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#Süper Lig
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