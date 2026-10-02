Fatih Terim Süper Lig için şampiyonluk favorisini açıkladı!

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı devam ederken, Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Kendi kişisel YouTube kanalında yayınladığı videoda gündemi yorumlayan deneyimli çalıştırıcı, şampiyonluk yarışındaki favorisini kamuoyuyla paylaştı.

FAVORİSİNİ İLAN ETTİ: GALATASARAY ÖNDE

Zirve mücadelesini ve takımların son durumunu değerlendiren Fatih Terim, yarışta Galatasaray'ı bir adım önde gördüğünü belirtti. Sarı-kırmızılı ekibin mevcut kadro kalitesine, teknik heyetine ve idari dinamiklerine vurgu yapan efsane çalıştırıcı, 5. şampiyonluk hedefinin gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.

"REKORU YİNE GALATASARAY KIRSIN"

Sarı-kırmızılı kulübün kulvarındaki gücüne dikkat çeken Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı her şeye rağmen Galatasaray. Kadrosu, hocası, kulüp yapısı nedeniyle favorim Galatasaray. 5. şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Umarım da olur. Galatasaray'ın rekorunu Galatasaray'ın kırmasını isterim."