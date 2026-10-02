MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi!

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İstanbul
Futbol kamuoyunu ayağa kaldıran dev operasyonda kritik saatler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde düğmeye basmıştı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonla MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltı kararlarının ardından sorguya alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sona erdi. Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.