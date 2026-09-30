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Spor
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:54

2026 Süper Kupa ne zaman? Turkcell Süper Kupa'ya kimler katılacak?

Süper Kupa ne zaman? sorusu TFF'nin duyurusunun ardından gündeme geldi. Türk futbolunun önemli organizasyonları arasında yer alan Turkcell Süper Kupa için takvimler netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında dört takımın katılımıyla gerçekleştirilen son Süper Kupa organizasyonunun yarı final ve final müsabakalarının tarihlerini duyurdu. Peki Süper Kupa ne zaman? Süper Kupa'ya kimler katılacak?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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2026 Süper Kupa ne zaman? Turkcell Süper Kupa'ya kimler katılacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:54

Süper Kupa ne zaman? sorusu son günlerde gündeme geldi. TFF Takvimleri duyurdu. Dört takımın mücadelesiyle oynanacak 2026 Süper Kupa'nın yarı final ve final takvimleri netleşti. 2027 yılının ocak ayının ilk haftasında oynanacak olan yarı finallerden kısa bir zaman sonra final maçı oynanacak. Peki Süper Kupa ne zaman, kimler katılacak?

2026 Süper Kupa ne zaman? Turkcell Süper Kupa'ya kimler katılacak?


SÜPER KUPA NE ZAMAN?

tarafından açıklanan takvime göre Tukcell Süper Kupa 2026 kapsamında oynanacak ilk karşılaşmalar 4-5 Ocak 2027 Pazartesi ve Salı günleri gerçekleştirilecek. Süper Kupa şampiyonunu belirleyecek final maçı ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak.

TFF duyurusuna göre yarı final maçlarının oynanacağı stadyum bilgileri ve maç saatleri daha sonraki süreçte duyurulacak. Kura çekiminin ardından diğer ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor.

2026 Süper Kupa ne zaman? Turkcell Süper Kupa'ya kimler katılacak?


SÜPER KUPA'YA HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

2026 Süper Kupa dört takımın katılımıyla oynanacak. Organizasyona katılacak takımlar arasında , , ve TÜMOSAN Konyaspor bulunuyor. 
Bu sezonki turnuva aynı zamanda 4 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek son Süper Kupa olacak. Mevcut statü doğrultusunda Süper Lig şampiyonu ve ikincisi ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ve finalisti organizasyona dahil edilecek. Dört takımın yer aldığı sistemde iki yarı final müsabakası oynanacak ve karşılaşmalardan çıkan ekipler finalde şampiyonluk mücadelesi verecek. 

2026 Süper Kupa ne zaman? Turkcell Süper Kupa'ya kimler katılacak?
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#galatasaray
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