Gaziantep'te aile faciası: Anne, baba ve çocuk pencereden atladı

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İstanbul
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı. 1 kadının öldüğü olayda kadının eşi ve çocuğu ise yaralı kurtuldu.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.Y. isimli kadın (31), oturdukları 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Kadının ardından kocası M.Y. (36) ve çocukları L.C. (5) de pencereden kendilerini aşağı bıraktı.
Olayı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının eşi M.Y. ile oğulları L.C.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve M.Y.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.