Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı. 1 kadının öldüğü olayda kadının eşi ve çocuğu ise yaralı kurtuldu.

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HABERİN ÖZETİ Gaziantep'te aile faciası: Anne, baba ve çocuk pencereden atladı Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 2. kattaki evlerinin penceresinden atlayan 3 kişilik aileden anne hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu ise yaralandı. Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 31 yaşındaki S.Y. isimli kadının ardından, kocası M.Y. (36) ve çocukları L.C. (5) de 2. kattaki pencereden aşağı atladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 kişiyi Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. S.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren yaralılardan baba M.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÖNCE ANNE ARDINDAN BABA VE ÇOCUK ATLADI

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.Y. isimli kadın (31), oturdukları 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Kadının ardından kocası M.Y. (36) ve çocukları L.C. (5) de pencereden kendilerini aşağı bıraktı.

BİNA SAKİNLERİ İHBAR ETTİ

Olayı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının eşi M.Y. ile oğulları L.C.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve M.Y.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.