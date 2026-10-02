Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 21:53

Gaziantep'te aile faciası: Anne, baba ve çocuk pencereden atladı

Gaziantep'te bir kadın 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Kadının ardından kocası ve 5 yaşındaki çocukları da atladı. Anne hastanede hayatını kaybetti, baba ve çocuğun tedavisi devam ediyor.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gaziantep'te aile faciası: Anne, baba ve çocuk pencereden atladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 21:53

'in ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı. 1 kadının öldüğü olayda kadının eşi ve çocuğu ise yaralı kurtuldu.

HABERİN ÖZETİ

Gaziantep'te aile faciası: Anne, baba ve çocuk pencereden atladı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 2. kattaki evlerinin penceresinden atlayan 3 kişilik aileden anne hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu ise yaralandı.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 31 yaşındaki S.Y. isimli kadının ardından, kocası M.Y. (36) ve çocukları L.C. (5) de 2. kattaki pencereden aşağı atladı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 kişiyi Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
S.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hastanede tedavileri süren yaralılardan baba M.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

ÖNCE ANNE ARDINDAN BABA VE ÇOCUK ATLADI

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.Y. isimli kadın (31), oturdukları 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Kadının ardından kocası M.Y. (36) ve çocukları L.C. (5) de pencereden kendilerini aşağı bıraktı. 

Gaziantep'te aile faciası: Anne, baba ve çocuk pencereden atladı

BİNA SAKİNLERİ İHBAR ETTİ

Olayı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 

Gaziantep'te aile faciası: Anne, baba ve çocuk pencereden atladı

KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının eşi M.Y. ile oğulları L.C.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve M.Y.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nigar Bilgin cinayetinde tüyler ürperten ifade! Caninin kardeşi 30 yıl sonra itiraf etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Binanın 15. katından atladı, 2 yaşındaki bebeği de ölüme götürdü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#gaziantep
#Şahinbey
#M.y.
#S.y.
#Abdülhamit Han Mahallesi
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.