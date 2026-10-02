Nigar Bilgin cinayetinde tüyler ürperten ifade! Caninin kardeşi 30 yıl sonra itiraf etti

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İçişleri Bakanı Çiftçi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; Artvin’in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin’in cinayete kurban gittiğinin anlaşıldığını ve eşinin bu kapsamda tutuklandığını bildirmişti. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyünde yaşayan 33 yaşındaki Nigar Bilgin, yaklaşık 30 yıl önce ortadan kayboldu. O dönem eşinin çevresine, "Nigar beni terk edip babasının evine gitti" dediği öğrenilen Zeki Bilgin, yıllar boyunca eşinin kaybolmasıyla ilgili herhangi bir resmi kayıp başvurusunda bulunmadı.
Aradan geçen yıllara rağmen Nigar Bilgin'in kimlik yenileme işlemi için başvurmaması üzerine durum yeniden mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Bilgin'in son 30 yılda herhangi bir dijital izine de rastlanmadı.
Dosyayı devralan JASAT ekipleri, kayıp kadının akıbetini araştırmaya başladı. Ekiplerin çalışmasında, Nigar Bilgin'in kaybolduğu dönemde eşiyle sık sık tartıştığı ve Zeki Bilgin'in eşine şiddet uyguladığı yönünde bilgilere ulaşıldı.
Şüphelerin yoğunlaştığı Zeki Bilgin'in, Nigar'ın kaybolmasının ardından köylülere "Beni terk edip babasına gitti" dediği ancak geçen 30 yıllık süreçte eşinin bulunması için herhangi bir resmi girişimde bulunmadığı belirlendi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Zeki Bilgin'in yaklaşık 20 yıldır köy yakınındaki bir mağarada tek başına yaşadığını da tespit etti.
Bu ayrıntı soruşturmadaki şüpheleri daha da artırdı.JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucunda Zeki Bilgin gözaltına alındı.
Zeki Bilgin'in jandarmadaki ifadesinde, eşinin babasının evine gittiğini, kendisinin de onu almak için kayınpederinin evine gittiğini söylediği öğrenildi. Bilgin'in ifadesinde, "Eşimi almak için kayınpederimin evine gittim. Eşimin babasının onu dövdüğünü gördüm. Eşimi zorla alıp kendi evime getirdim. Babası onu bayağı dövmüştü. Eve geldiğimizde eşim bayıldı sandım. Bir süre sonra nefes almadığını fark ettim" dediği belirtildi.
Zeki Bilgin'in devamında ise eşinin öldüğünü fark ettikten sonra cesedini kırsal alanda bir yere gömdüğünü söylediği öğrenildi. Bilgin'in, "Eşimi ben öldürmedim, babası onu dövdü. Sonra benim evde öldü. Ben de onu gömdüm" şeklinde ifade verdiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında Zeki Bilgin'in kardeşlerinin de ifadelerine başvuruldu.
Kardeşi M.B.'nin ifadesinde, abisi Zeki Bilgin'in eşini sopayla döverek öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. İfadeler arasındaki çelişkileri de değerlendiren ekipler, soruşturmayı genişletti.