İçişleri Bakanı Çiftçi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; Artvin’in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin’in cinayete kurban gittiğinin anlaşıldığını ve eşinin bu kapsamda tutuklandığını bildirmişti. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Nigar Bilgin cinayetinde tüyler ürperten ifade! Caninin kardeşi 30 yıl sonra itiraf etti Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce kaybolan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği belirlendi ve eşi Zeki Bilgin tutuklandı. Nigar Bilgin, 33 yaşındayken yaklaşık 30 yıl önce ortadan kayboldu ve eşi Zeki Bilgin, "Nigar beni terk edip babasının evine gitti" diyerek herhangi bir resmi kayıp başvurusunda bulunmadı. Nigar Bilgin'in 30 yıldır kimlik yenileme işlemi için başvurmaması ve dijital izine rastlanmaması üzerine JASAT ekipleri olayı araştırmaya başladı. Yapılan incelemelerde, Nigar Bilgin'in kaybolduğu dönemde eşiyle sık sık tartıştığı ve Zeki Bilgin'in şiddet uyguladığına dair bilgiler elde edildi. Zeki Bilgin'in jandarmadaki ifadesinde, eşinin babası tarafından dövüldüğünü ve eve geldiklerinde bayıldığını zannedip daha sonra nefes almadığını fark ettiğini söylediği belirtildi. Zeki Bilgin'in kardeşinin ifadesinde, ağabeyinin eşini sopayla döverek öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMAMIŞ

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyünde yaşayan 33 yaşındaki Nigar Bilgin, yaklaşık 30 yıl önce ortadan kayboldu. O dönem eşinin çevresine, "Nigar beni terk edip babasının evine gitti" dediği öğrenilen Zeki Bilgin, yıllar boyunca eşinin kaybolmasıyla ilgili herhangi bir resmi kayıp başvurusunda bulunmadı.

Aradan geçen yıllara rağmen Nigar Bilgin'in kimlik yenileme işlemi için başvurmaması üzerine durum yeniden mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Bilgin'in son 30 yılda herhangi bir dijital izine de rastlanmadı.

Dosyayı devralan JASAT ekipleri, kayıp kadının akıbetini araştırmaya başladı. Ekiplerin çalışmasında, Nigar Bilgin'in kaybolduğu dönemde eşiyle sık sık tartıştığı ve Zeki Bilgin'in eşine şiddet uyguladığı yönünde bilgilere ulaşıldı.

"BENİ TERK EDİP BABASINA GİTTİ" DEMİŞ

Şüphelerin yoğunlaştığı Zeki Bilgin'in, Nigar'ın kaybolmasının ardından köylülere "Beni terk edip babasına gitti" dediği ancak geçen 30 yıllık süreçte eşinin bulunması için herhangi bir resmi girişimde bulunmadığı belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Zeki Bilgin'in yaklaşık 20 yıldır köy yakınındaki bir mağarada tek başına yaşadığını da tespit etti.

Bu ayrıntı soruşturmadaki şüpheleri daha da artırdı.JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucunda Zeki Bilgin gözaltına alındı.

"BABASI DÖVDÜ" YALANI

Zeki Bilgin'in jandarmadaki ifadesinde, eşinin babasının evine gittiğini, kendisinin de onu almak için kayınpederinin evine gittiğini söylediği öğrenildi. Bilgin'in ifadesinde, "Eşimi almak için kayınpederimin evine gittim. Eşimin babasının onu dövdüğünü gördüm. Eşimi zorla alıp kendi evime getirdim. Babası onu bayağı dövmüştü. Eve geldiğimizde eşim bayıldı sandım. Bir süre sonra nefes almadığını fark ettim" dediği belirtildi.

Zeki Bilgin'in devamında ise eşinin öldüğünü fark ettikten sonra cesedini kırsal alanda bir yere gömdüğünü söylediği öğrenildi. Bilgin'in, "Eşimi ben öldürmedim, babası onu dövdü. Sonra benim evde öldü. Ben de onu gömdüm" şeklinde ifade verdiği belirtildi.

"AĞABEYİM SOPAYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ"

Soruşturma kapsamında Zeki Bilgin'in kardeşlerinin de ifadelerine başvuruldu.

Kardeşi M.B.'nin ifadesinde, abisi Zeki Bilgin'in eşini sopayla döverek öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. İfadeler arasındaki çelişkileri de değerlendiren ekipler, soruşturmayı genişletti.