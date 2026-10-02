Altın yatırımcısı zararda! Dolar 17 ayın zirvesini gördü: Gözler saat 15.30’a çevrildi

DOLAR 17 AYIN ZİRVESİNDE

Altın üzerindeki bir diğer baskı da dolardan geliyor. Dolar endeksi 102 seviyesini aşarak 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Endeks, bu hafta yaklaşık yüzde 1 yükselirken; güçlü dolar, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

