Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Altın yatırımcısı zararda! Dolar 17 ayın zirvesini gördü: Gözler saat 15.30’a çevrildi

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:50
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
1
Altın fiyatları ekim ayının ilk haftasında

Altın fiyatları ekim ayının ilk haftasında düşüşünü sürdürüyor. Ons altın 4.170 dolara gerilerken gram altın 6.585 TL’den güne başladı. Piyasalar bugün açıklanacak ABD istihdam verisine kilitlendi. 

2
altının ons fiyatı

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, ekim ayının ilk işlem gününde yüzde 0,49 primle 4.177 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise sınırlı satış baskısı öne çıktı. TSİ 06:00 itibarıyla ons 4.170 dolardan fiyatlanırken, spot piyasada işlem gören 2 Ekim 2026 gram altın fiyatı 6.585 TL’den güne başladı.
 

3
Ons altında haftalık kayıp

HAFTAYI KAYIPLA TAMAMLIYOR

Ons altında haftalık kayıp yüzde 2,5 civarında gerçekleşiyor. Böylece değerli metal, geçen haftaki düşüşün ardından bu haftayı da kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Eylül ayında ise ons, yüzde 6,6 gerilemişti.
 

4
petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar

Piyasalarda altını baskılayan en önemli başlıklardan biri Orta Doğu'daki gelişmeler olmaya devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik operasyonları yeniden değerlendirdiği ve bölgeye üçüncü uçak gemisi ile 10 bine kadar ilave asker göndermeyi planladığına ilişkin haberler, petrol fiyatlarını yeniden 100 doların üzerine taşıdı.
 

5
enflasyon endişeleri ile birlikte FED'in faizleri

Bu gelişme, enflasyon endişeleri ile birlikte FED'in faizleri “daha uzun süre yüksek tutması” ihtimalini güçlendirdi. Yükselen faiz beklentileri, altının taşıma maliyetini artırarak ons fiyatını baskılıyor.
 

6
DOLAR 17 AYIN ZİRVESİNDE

DOLAR 17 AYIN ZİRVESİNDE

Altın üzerindeki bir diğer baskı da dolardan geliyor. Dolar endeksi 102 seviyesini aşarak 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Endeks, bu hafta yaklaşık yüzde 1 yükselirken; güçlü dolar, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.
 

7
Artan enerji maliyetleri ve Euro Bölgesine ilişkin riskler

Dolar endeksindeki yükselişin önemli bölümü yalnızca FED'in faiz politikasından kaynaklanmıyor. Artan enerji maliyetleri ve Euro Bölgesine ilişkin risklerin artması da yatırımcıları dolara yöneltiyor. ABD para biriminin güçlenmesi, dolarla fiyatlanan ons altındaki toparlanmaları sınırlayan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
 

8
FED

Öte yandan FED cephesinden gelen son açıklamalar, ekim ayında yeni bir faiz artışı ihtimalini aşağı çekti. FED Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, eylül ayındaki faiz artışını desteklediğini ancak yeni bir adım için acele edilmemesi gerektiğini belirtti. 
 

9
görünüm ve risk dengesi

Jefferson, bundan sonraki politika ayarlamalarının ekonomik veriler, görünüm ve risk dengesi birlikte değerlendirilerek yapılacağını söyledi.

10
New York Fed Başkanı John Williams

New York Fed Başkanı John Williams'ın benzer yöndeki açıklamalarının ardından, piyasalarda 27-28 Ekim toplantısında faiz artışı ihtimali yüzde 25 civarına kadar geriledi. Bununla birlikte piyasalar, FED'in yılın ilerleyen döneminde, özellikle aralık ayında bir faiz artışı yapabileceğini hâlâ fiyatlıyor.
 

11
ABD eylül ayı istihdam raporu

ABD EYLÜL AYI İSTİHDAM RAPORU BEKLENİYOR

Piyasaların yönünü belirleyebilecek en önemli veri ise bugün açıklanacak ABD eylül ayı istihdam raporu olacak. ABD Çalışma Bakanlığı veriyi TSİ 15.30'da açıklayacak.

12
tarım dışı istihdam

 Piyasa beklentisi, tarım dışı istihdamın eylülde yaklaşık 90 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 4,1'de kalması ve ortalama saatlik kazançların aylık bazda yüzde 0,3 yükselmesi yönünde.
 

13
altın üzerinde baskı

Verinin, 90 binin “belirgin” üzerinde gelmesi halinde güçlü iş gücü piyasası ve enflasyon baskısının “daha sıkı para politikası” beklentisini öne çıkarabileceği ve böyle bir tabloda altın üzerinde baskının artabileceği ifade ediliyor.

14
Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar

GRAM, ÇEYREK, YARIM, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Ekim 2026 altın fiyatları...

15
GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın Alış: 6.591,89 TL

Gram Altın Satış: 6.592,84 TL

16
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın Alış: 10.749,00 TL

Çeyrek Altın Satış: 10.827,00 TL

17
YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın Alış: 21.500,00 TL

Yarım Altın Satış: 21.649,00 TL

18
TAM ALTIN NE KADAR?

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam Altın Alış: 42.030,39 TL

Tam Altın Satış: 42.859,02 TL

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.