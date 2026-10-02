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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 07:59

Fon mağdurları nakit arayışında: Paraya sıkışan arabasını satıyor

Yatırım fonlarına yönelik soruşturma sonrası parası blokede kalan vatandaşlar, acil nakit ihtiyacını karşılamak için çareyi arabasını elden çıkarmakta buldu. Fondaki parasına henüz erişemeyen birçok kişi, galerinin yolunu tutarak aracını satılığa çıkardı. Bazı vatandaşlar ise nakit akışı sağlamak için soluğu kuyumcuda alarak altınlarını bozdurmayı seçti. Sektör temsilcileri, yaşanan kriz nedeniyle piyasadaki ticari akışın olumsuz etkilendiğini belirtiyor.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 07:59

'de yatırım fonlarında yaşanan kriz, yüz binlerce yatırımcının parasına ulaşamamasının ötesinde piyasada nakit sıkışıklığı oluşturmaya başladı. Fonlardaki paranın çekilememesi, yatırımcıların günlük ve kısa vadeli ödemelerini karşılamak için başka varlıklarını nakde çevirmesine yol açıyor.

HABERİN ÖZETİ

Fon mağdurları nakit arayışında: Paraya sıkışan arabasını satıyor

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'deki yatırım fonlarında yaşanan kriz sebebiyle parasına ulaşamayan yatırımcılar ve küçük işletmeler, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak için araçlarını ve altınlarını nakde çevirmeye başladı.
Fonlardaki paranın çekilememesi piyasada nakit sıkışıklığına yol açarken, yatırımcılar kısa vadeli ödemeleri için diğer varlıklarına yöneliyor.
Otomotiv sektöründe son bir haftada satış amacıyla galerilere getirilen araç sayısında artış yaşanıyor.
Kuyumcularda borç, kira veya diğer ödemelerini karşılamak amacıyla altın bozduran fon mağduru müşteriler nedeniyle hareketlilik görülüyor.
Fon krizinden etkilenen küçük işletmeler; maaş, kira, tedarikçi ve kredi ödemeleri için nakit arayışına girerken durumun ödeme zincirini etkileyebileceği belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

SATILIĞA ÇIKARILAN ARAÇ SAYISI ARTTI

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; otomotiv sektöründe faaliyet gösteren galericiler, son bir haftada satış amacıyla getirilen araçların arttığını ifade ediyor.

Fon mağdurları nakit arayışında: Paraya sıkışan arabasını satıyor

NAKİT SIKINTISI ÇEKEN GALERİYE KOŞTU

Piyasadaki durgunluk sebebiyle ilan sitelerinde alıcı beklemek istemeyen bazı araç sahiplerinin daha hızlı satış işlemi için doğrudan galerilere yöneldiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, bu satışlarda yeni bir araç alma veya yatırım değiştirme amacından çok, kısa vadeli nakit ihtiyacının öne çıktığını aktarıyor.

Fon mağdurları nakit arayışında: Paraya sıkışan arabasını satıyor

PARASI FONDA KALAN ARACINI SATIYOR

İstanbul'da galericilik yapan Serkan Biçer, son günlerde nakit ihtiyacı nedeniyle aracını satışa getirenlerin arttığını belirterek, “Piyasada zaten bir durgunluk var. Aracını ilan sitelerinde bekletmek istemeyen, acil nakde ihtiyaç duyan vatandaş doğrudan galericiye geliyor. Son dönemde gelen müşteriler arasında parasının fonda kaldığını ve bu sebeple aracını elinden çıkarmak istediğini söyleyenler var.” dedi.

Fon mağdurları nakit arayışında: Paraya sıkışan arabasını satıyor

KUYUMCULARDA ALTIN BOZDURMA YARIŞI

Kuyumcularda da benzer bir hareketlilik yaşandığı belirtiliyor. Özellikle günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bazı müşterilerin ellerindeki altınları bozdurduğu aktarılıyor. Kuyumcular, müşterilerin bir bölümünün fondaki parasına ulaşamadığını ve bu sebeple altınlarını nakde çevirdiğini söylüyor.

Fon mağdurları nakit arayışında: Paraya sıkışan arabasını satıyor

'te kuyumculuk yapan Ramazan Sönmez, altın bozdurmak için gelenlerde hareketlilik yaşandığını belirterek, “Vatandaşın elinde altın varsa, nakit ihtiyacında ilk başvurduğu yerlerden biri kuyumcu oluyor. Özellikle parasının fonda kaldığını söyleyen müşterilerle karşılaşıyoruz. Kimi borcunu, kimi kirasını, kimi de başka bir ödemesini karşılamak için altınını nakde çeviriyor.” diye konuştu.

Fon mağdurları nakit arayışında: Paraya sıkışan arabasını satıyor

KÜÇÜK ESNAF DA FON MAĞDURU

Fon krizinin etkisinin bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığı, bazı küçük işletmelerin de nakit akışında sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Fonlarda parasını değerlendiren işletmeler; maaş, kira, tedarikçi ve kredi ödemelerini karşılamak için kısa vadeli nakit arayışına giriyor. Yaşanan sıkışıklığın işletmelerden çalışanlara ve tedarikçilere uzanan ödeme zincirini etkileyebileceği ifade ediliyor.

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ETİKETLER
#fatih
#Türkiye
#Kaan Zenginli
#Serkan Biçer
#Ramazan Sönmez
#Ekonomi
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