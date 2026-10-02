İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında ifade veren eski Süper Lig hakem ve gözlemcileri Süleyman Abay, Emre Altun ve Taner Gizlenci bildiklerini anlattı.

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HABERİN ÖZETİ 3 eski hakemden şok ifadeler! İsim isim, maç maç açıkladılar: 'Başkan kızgın, hakeme düşük not ver' İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, eski Süper Lig hakem ve gözlemcileri şike iddiaları ve usulsüzlükler hakkında ifade verdi. Eski Süper Lig hakem ve gözlemcisi Emre Altun, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor-Gaziantepspor maçından sonra stattan çıkışlarına izin verilmediğini ve rehin kaldıklarını belirtti. Altun, maç atamalarının yapıldığı Futbol Yönetim Sistemi'ne müdahale edildiğini ve MHK ile Federasyon başkanının isteğine göre hakem değişiklikleri yapıldığını iddia etti. Eski Üst Klasman Gözlemcisi Taner Gizlenci, Trabzonspor kongre üyesi Hikmet Öksüzoğlu aracılığıyla dönemin kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlere düşük not verilmesi yönünde baskı yaptığını söyledi. Gizlenci, Hacıosmanoğlu'nun 2015 yılındaki bazı maçlardaki görevlilere kin güderek 2024-2025 sezonu hakem gözlemci listesi dışına bıraktığını iddia etti. Eski MHK üyesi Süleyman Abay, 2015 yılındaki Trabzonspor-Konyaspor maçı sonrası dönemin Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından "FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak, Tehdit, Şantaj ve topluma infial yaratacak eylem ve davranışlarda bulunmak" suçlamasıyla haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu ve takipsizlik kararı verildiğini belirtti. Abay, 2024-2025 sezonu için ilk açıklanan listede isminin bulunduğunu, ancak daha sonra açıklanan ikinci listede çıkarıldığını ve bu listedeki kişilerin ortak özelliğinin İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığı döneminde Trabzon maçlarında görev alan hakem ve gözlemciler olması olduğunu söyledi. Abay, hakem gözlemci listesinden çıkarılmasında Ahmet Şahin'in de etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

"STATTAN ÇIKIŞIMIZA İZİN VERİLMEDİ"

Eski Süper Lig gözlemcisi ve hakemi Emre Altun, KOM Şube Müdürlüğü'nde verdiği müşteki ifadesinde, 2014-2015 sezonundaki Trabzonspor-Gaziantepspor maçında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan rehin kalma olayını anlattı.

Stadyumdan çıkışlarına izin verilmediğini belirten Altun yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Hakem odasının çıkış kapısının bulunduğu koridora Kulüp Yöneticileri tarafından tabire caizse masa sandalye ile kapının çıkış kısmını kapatarak bizi odada hapsettiler. Odadan çıkmamıza müsaade edilmedi. Normal şartlarda TFF temsilcileri tarafından bizlere çıkış yapacağımız zaman bildirilir. Gerekli hazırlık yapılarak güvenlik görevlileri refakatinde stattan ayrılırız. Ancak bahsettiğim müsabaka 21:00 sıralarında bitmesine rağmen biz bir sonraki gün 03:30 sıralarında stattan ayrıldık. Bu süreçte zırhlı araçlar ile stattan tahliyemiz gerçekleştirildi."

"FUTBOL YÖNETİM SİSTEMİ'NE MÜDAHALE EDİLDİ"

Soruşturmada adı geçen diğer kişilerin ifadelerine de değinen Emre Altun, maç atamalarının yapıldığı Futbol Yönetim Sistemi'ne müdahale edildiğini de belirtti. Altun, "Eren ACAR tarafından MHK ve Federasyon başkanının müdahalesi ve bu kişilerin isteğine göre hakem değişiklik yapıldı. Usulsüzlüğün yapıldığı dönemde Eren ACAR bu görevde bulunduğu için ona yaptırmışlardır. Yapılan işlemlerin izi Futbol Yönetim Sistemi isimli programdan belirlenebilir." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN ÇOK KIZGIN, HAKEME DÜŞÜK NOT VER"

Eski Üst Klasman Gözlemcisi Taner Gizlenci ise verdiği ifadede Trabzonspor kongre üyesi Hikmet Öksüzoğlu ile aralarında geçen konuşmayı anlattı. Gizlenci, 2015 yılında yaşanan Trabzonspor maçı sonrası kendisine kin güdüldüğünü iddia ederek, yetkilerin kötüye kullanılarak görevine haksız yere son verildiğini belirtti.

Gizlenci, dönemin kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili şu iddialarda bulundu:

"O dönemin Merkez Hakem Kurulunda görev yapan ve şimdiki merkez hakem kurulunda da halen görev yapmakta olan ve o dönemin Trabzonspor kongre üyesi olan HİKMET ÖKSÜZOĞLU yanıma gelerek, başkanın (İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu) çok kızgın ve sinirli olduğunu ve nedenle hakeme düşük not versin dediğini söyledi. Bende bu isteği yerine getirmeyeceğimi, kendi değerlendirmeme göre raporlama yapıp not vereceğimi söyledim."

"İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu bu tarihlere yakın zamanlarda oynanan Trabzonsporun iki müsabakasında da(02.10.2015 tarihli Trabzonspor-Konyaspor ve 28.10.2015 tarihli Trabzonspor-Gaziantepspor müsabakaları) görevli olan tüm hakem ve gözlemcileri de asılsız bir şekilde suçlayarak savcılığa şikayet etmişti... 10 yıl önce oynanmış bu 3 maçtaki tüm görevlilere o zamandan beri kin güderek ve yetkilerini kötüye kullanarak hukuksuz ve keyfi davranarak 2024-2025 sezonunda görev yapacak hakem gözlemci listesinin dışında bıraktı."

MAÇTAN SONRA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Gözlemcisi ve eski MHK üyesi Süleyman Abay, TFF ve MHK’deki kadro dışı bırakma kararlarına ilişkin önemli iddialarda bulundu. Hakemlik ve gözlemcilik kariyeri boyunca hiçbir disiplin cezası almadığını belirten Abay, 2015 yılındaki Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından yaşananları tek tek anlattı.

Abay yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ben hakem olarak görev yaptığım dönem içerisinde 2015 yılında yönettiğim Trabzon-Konya maçı sonrasında dönemin Trabzonspor başkanı olan ve şu an TFF başkanı olan İbrahim HACIOSMANOĞLU o dönem görev yapan hakemlere yönelik (yaklaşık 20 hakem ve gözlemciden oluşan) 2016 yılında 'FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak, Tehdit, Şantaj ve topluma infial yaratacak eylem ve davranışlarda bulunmak' suçlamasında bulundu, hakkımızda suç duyurusunda bulundu... savcılık tarafından bu konuyla alakalı Takipsizlik kararı verilmiştir."

2024-2025 futbol sezonu başında teamüllere aykırı bir şekilde ikinci bir listenin yayınlandığını kaydeden Abay, "2024-2025 sezonu başında 27.07.2024 tarihinde açıklanan hakem ve gözlemci listesinde ismim bulunmaktaydı. Bu liste açıklandıktan sonra seminere katıldım. Semineri başarılı bir şekilde tamamladım. Ligler başladı. Daha sonrasında Yine teamüllere aykırı bir şekilde 28.08.2024 tarihinde ikinci bir yeni liste yayınlandı. Bu listede ismim yoktu. Görevim sonlandırılmıştı.

Bu listede bulunan hakem ve gözlemcilerinin ortak özelliği 2015 yılında TFF başkanı olan İbrahim Hacısomanoğlu'nun Trabzonspor başkanlığı döneminde Trabzon maçlarında görev alan hakem ve gözlemcilerin olmasıdır." ifadelerini kullandı.

“BU İŞLERİN ARKA PLANINDA AHMET ŞAHİN'İN DE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Bu listede bulunan hakem ve gözlemcilerin ortak özelliği TFF başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor başkanlığı döneminde Trabzon maçlarında görev alan hakem ve gözlemcilerin olmasıdır. 8 Mart 2022 döneminde açıklanan listenin arka planında o dönem MHK üyesi olan ve şu an yeniden Ferhat Gündoğdu'nun ekibinde yer alan ancak geçen sezon ortasında istifa edip ayrılan Ahmet Şahin vardır. Kendisi hem 2022 yılında yapılan listede hem de bu dönem yapılan listede ismimizin olmamasının sebeplerindendir.

Ahmet Şahin inşaat işi yapmaktadır. Futbol camiasında son dönemde dile getirilen 'yapı' kelimesinin karşılığı olarak Ahmet Şahin'in incelenmesi neticesinde ortaya çıkacak ilişkiler bu düzeni ortaya koyacaktır. Ferhat Gündoğdu ile herhangi bir şahsi husumetimiz olmadı. Kendisinin de benimle olmadığını düşünüyorum. Ancak insanların yönlendirmesi ile bu şekilde talimat alarak hareket ettiğini düşünüyorum. Söylediğim üzere bu işlerin arka planında Ahmet Şahin'in de olduğunu düşünüyorum" dedi.