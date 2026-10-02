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Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:42

Gözaltına alınan Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelik sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, dün akşam saatlerinde emniyet güçlerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kol’un polise verdiği ilk ifade ortaya çıktı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gözaltına alınan Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:42

’nın yürüttüğü kapsamlı incelemeler çerçevesinde, Süper Lig’in tecrübeli hakemlerinden ve üst klasman yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Akşam saatlerinde harekete geçen emniyet mensupları, her iki ismi de gözaltına aldı.

HABERİN ÖZETİ

Gözaltına alınan Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı!

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı kararı verildi.
Tecrübeli hakem Yasin Kol, dün akşam oynanan dostluk karşılaşması sonrası Trabzon'daki evinde gözaltına alındı.
Yasin Kol, emniyetteki ifadesinde yasa dışı bahis veya şike iddialarını reddederek, sadece yakınına borç para verdiğini belirtti.
İşlemleri tamamlanan Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, soruşturmanın merkezine sevk edilecek.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Gözaltına alınan Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı!

MAÇ BİTİMİNDE EVİNE BASKIN YAPILDI

Soruşturmanın detayları ise kısa sürede netleşmeye başladı. Dün akşam ile Ireland ekibi Drogheda United arasında oynanan dostluk karşılaşmasında görev yapan Yasin Kol, müsabakanın ardından Trabzon’daki ikametine geçti. Emniyet ekipleri, hakem Kol’un adresinde arama gerçekleştirdikten sonra kendisini gözaltına aldı. Geceyi Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Kol’un işlemleri sabaha kadar sürdü.

"SADECE BORÇ PARA VERDİM"

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Yasin Kol’un ilk ifadesine ulaşıldı. Yasa dışı bahis ya da şike iddialarıyla alakası olmadığını belirten tecrübeli hakem ifadesinde, "Ben hiçbir şekilde iddia veya bahis oynamadım. Sadece benden borç isteyen, sevdiğim birkaç yakınıma yardım amaçlı para transferi yaptım. Bunların haricinde şüphe çekecek hiçbir hesap hareketim bulunmamaktadır" sözleriyle kendini savundu.

İSTANBUL’A SEVK EDİLECEKLER

Trabzon’da işlemleri tamamlanan Yasin Kol ile diğer gözaltındaki yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel’in, soruşturmanın yürütüldüğü merkez olan İstanbul’a nakledileceği öğrenildi.

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ETİKETLER
#trabzonspor
#Futbol
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Yasin Kol
#Drogheda United
#Göktuğ Hazar Erel
#Spor
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