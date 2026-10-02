Gözaltına alınan Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı!

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı incelemeler çerçevesinde, Süper Lig’in tecrübeli hakemlerinden Yasin Kol ve üst klasman yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Akşam saatlerinde harekete geçen emniyet mensupları, her iki ismi de gözaltına aldı.
Soruşturmanın detayları ise kısa sürede netleşmeye başladı. Dün akşam Trabzonspor ile Ireland ekibi Drogheda United arasında oynanan dostluk karşılaşmasında görev yapan Yasin Kol, müsabakanın ardından Trabzon’daki ikametine geçti. Emniyet ekipleri, hakem Kol’un adresinde arama gerçekleştirdikten sonra kendisini gözaltına aldı. Geceyi Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Kol’un işlemleri sabaha kadar sürdü.
Emniyetteki sorgusunda hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Yasin Kol’un ilk ifadesine ulaşıldı. Yasa dışı bahis ya da şike iddialarıyla alakası olmadığını belirten tecrübeli hakem ifadesinde, "Ben hiçbir şekilde iddia veya bahis oynamadım. Sadece benden borç isteyen, sevdiğim birkaç yakınıma yardım amaçlı para transferi yaptım. Bunların haricinde şüphe çekecek hiçbir hesap hareketim bulunmamaktadır" sözleriyle kendini savundu.
Trabzon’da işlemleri tamamlanan Yasin Kol ile diğer gözaltındaki yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel’in, soruşturmanın yürütüldüğü merkez olan İstanbul’a nakledileceği öğrenildi.