YENİ Partililer birbirine girdi: Kavga büyüdü, polis müdahale etmek zorunda kaldı

YENİ Parti'de krizler devam ediyor. CHP ile yaşadıkları kavgalar bitmiyormuş gibi kendi aralarında da birbirlerine giriyorlar.

İzmir’de YENİ Parti Buca İlçe Başkanlığı için düzenlenen ön seçimde, oy sayımı sırasında aday destekçileri arasında tartışma çıktı.

OY SAYIMI SIRASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

YENİ Parti Buca İlçe Başkanlığı için Suat Bulut ile Hüseyin Duyan’ın yarıştığı ön seçimde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar kapatıldıktan sonra oy sayımı sırasında iki adayın destekçileri tartışmaya başladı.

POLİS MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Salonda çıkan arbedeye diğer partililer ve güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

Emniyet mensupları ve partililerin çabasıyla taraflar ayrılırken, olayın ardından salondaki güvenlik önlemleri artırıldı.