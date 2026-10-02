AKOM saat vererek uyardı! İstanbullular dikkat: Sağanak bir anda bastıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için bir haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

AKOM, bugün için İstanbul genelinde fırtına ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DİKKAT: İlerleyen saatlerde rüzgarın yağış ile birlikte il genelinde etkisini arttıracağı, akşam saatlerine (20.00) kadar yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor"

https://x.com/ibbAkom/status/2105900470623715424

YAĞMUR İSTANBUL'U TERK EDİYOR

Ayrıca AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre; sağanak yağış cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedecek. 8 Ekim Perşembe gününe kadar İstanbul'da az bulutlu ve açık bir hava görülecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU