Motorine indirim geliyor! 3 Ekim 2026 itibarıyla pompada yeni fiyat

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İstanbul
Benzin ve motorin fiyatındaki hareketlilik araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. ABD-İran savaşının etkisiyle birlikte petrol fiyatları dalgalı seyrini koruyor. Hızlı yükseliş ve düşüş gösteren petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre motorin grubunda 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 2,22 TL fiyat indirimi yapılması öngörülüyor.
Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağına ilişkin son kararın üst makamlarca verileceği belirtilirken, indirim tutarının 2 Ekim Cuma günü saat 16.00'da kesinleşmesi bekleniyor.
Benzin grubunda ise 2 Ekim 2026'da fiyat değişikliği beklenmiyor.
Motorin indiriminin kesinleşmesi halinde yeni fiyatlar 3 Ekim Cumartesi gününden itibaren pompaya yansıyacak.
İndirimin gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatının İstanbul'da 94,98 TL'ye gerilemesi bekleniyor.
Ankara'da 96,08 TL'ye, İzmir'de 96,38 TL'ye düşmesi öngörülüyor.
Motorin doğu illerinde ise 97,78 TL'ye gerilemesi bekleniyor.