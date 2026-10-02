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Motorine indirim geliyor! 3 Ekim 2026 itibarıyla pompada yeni fiyat

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:20
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Benzin ve motorin

Benzin ve motorin fiyatındaki hareketlilik araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. ABD-İran savaşının etkisiyle birlikte petrol fiyatları dalgalı seyrini koruyor. Hızlı yükseliş ve düşüş gösteren petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. 

2
motorin grubunda

Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre motorin grubunda 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 2,22 TL fiyat indirimi yapılması öngörülüyor.
 

3
indirim tutarı

Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağına ilişkin son kararın üst makamlarca verileceği belirtilirken, indirim tutarının 2 Ekim Cuma günü saat 16.00'da kesinleşmesi bekleniyor.
 

4
Benzin grubunda

Benzin grubunda ise 2 Ekim 2026'da fiyat değişikliği beklenmiyor.
 

5
Motorin indirimi

Motorin indiriminin kesinleşmesi halinde yeni fiyatlar 3 Ekim Cumartesi gününden itibaren pompaya yansıyacak.

 

6
motorin indirim

İndirimin gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatının İstanbul'da 94,98 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

7
motorin fiyatı

Ankara'da 96,08 TL'ye, İzmir'de 96,38 TL'ye düşmesi öngörülüyor.

8
motorin fiyatı

Motorin doğu illerinde ise 97,78 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

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