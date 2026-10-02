Motorine indirim geliyor! 3 Ekim 2026 itibarıyla pompada yeni fiyat

Benzin ve motorin fiyatındaki hareketlilik araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. ABD-İran savaşının etkisiyle birlikte petrol fiyatları dalgalı seyrini koruyor. Hızlı yükseliş ve düşüş gösteren petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.