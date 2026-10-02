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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:19

ABD, İran'ı sıkıştırmak için elinden geleni yapıyor! Yaptırım üstüne yaptırım: Bu kez hedef otomotiv ve demiryolu

ABD, İran'ı anlaşmaya ikna edemeyince ekonomik olarak büyük zarara uğratmak için elinden geleni yapıyor. Son olarak İran'ın iç otomotiv pazarının yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğu belirtilen önde gelen otomotiv şirketleri ve bazı demiryolu şirketlerine yaptırım başladı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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ABD, İran'ı sıkıştırmak için elinden geleni yapıyor! Yaptırım üstüne yaptırım: Bu kez hedef otomotiv ve demiryolu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:19

, 'a yönelik yeni yaptırımlar duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada yaptırımların, İran'ın demiryolu ve otomotiv sektörlerindeki büyük şirketleri ile bu sektörlere uluslararası tedarik sağlayan kuruluşları hedef aldığı kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ

ABD, İran'ı sıkıştırmak için elinden geleni yapıyor! Yaptırım üstüne yaptırım: Bu kez hedef otomotiv ve demiryolu

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın demiryolu ve otomotiv sektörleri ile yaptırımları aşmak için kullandığı gölge bankacılık ağı A7'yi hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.
İran'ın iç otomotiv pazarının yüzde 90'ından fazlasını oluşturan Khodro ve SAIPA şirketleri ile bağlı ortakları yaptırım listesine alındı.
İran İslam Cumhuriyeti Demiryolu Şirketi, Raja Yolcu Trenleri Şirketi ve özel bir demiryolu taşımacılık şirketi yaptırım kapsamına dahil edildi.
Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya ile bağlantılı olduğu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu dahil İranlı aktörlerce kullanıldığı belirtilen gölge bankacılık ağı A7'yi 'önemli bir uluslararası suç örgütü' olarak listeledi.
Mali Suçlarla Mücadele Ağı, A7'nin alt acentelerini içeren işlemlere yönelik para transferlerini yasaklayacak bir düzenleme önerdi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu adımların rejimin gelir kaynaklarını kurutmanın önünü açtığını ve finansal altyapıyı dağıttığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

ABD'nin Hürmüz Boğazı’ndan geçen İran petrolüne abluka uygulaması; Tahran'ı petrol, gübre, kimyasal maddeler ve diğer ürünlerin taşınmasında otomotiv ve demiryolu taşımacılığına daha fazla yönelmek zorunda bırakırken, Hazine Bakanlığı atılan son adımlarla birlikte bu alternatif taşıma kanallarının da hedef alındığını bildirdi.

Açıklamada, uygulanan yaptırımlar doğrultusunda İran’ın önde gelen otomotiv şirketleri Khodro ve SAIPA ile bağlı ortaklarının yaptırım listesine alındığı kaydedildi. Bu şirketlerin İran'ın iç otomotiv pazarının yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğunu kaydedildi.

ABD, İran'ı sıkıştırmak için elinden geleni yapıyor! Yaptırım üstüne yaptırım: Bu kez hedef otomotiv ve demiryolu

DEMİRYOLU ŞİRKETLERİ DE HEDEFTE

Hazine Bakanlığı ayrıca, İran devletine ait yolcu ve yük taşıma hizmetleri sunan İran İslam Cumhuriyeti Demiryolu Şirketi, Raja Yolcu Trenleri Şirketi ve önde gelen özel bir demiryolu taşımacılık şirketinin daha yaptırım listesine eklendiğini dahil edildiğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptırımlara ilişkin açıklamasında, bu adımın "İran'ın finansal faaliyetlerini mümkün kılan unsurları doğrudan hedef aldığını ve ABD ile ortaklarının rejimin gelir kaynaklarını nihai olarak kurutmasının önünü açtığını" söyledi.

ABD, İran'ı sıkıştırmak için elinden geleni yapıyor! Yaptırım üstüne yaptırım: Bu kez hedef otomotiv ve demiryolu

GÖLGE BANKACILIK AĞINA YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı yaptırımlar kapsamında ayrıca, Tahran yönetiminin yaptırımları aşmak için kullandığı ve Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen gölge bankacılık ağı A7’ye karşı büyük bir adım atıldığını bildirdi.

Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçlarla Mücadele Ağı’nın A7’nin alt acentelerini içeren işlemlere ilişkin para transferlerini yasaklayacak bir düzenleme önerdiği ve finans kuruluşlarının A7 Ağı ile bağlantılı şüpheli faaliyetleri tespit ederek bildirmesine yardımcı olmak amacıyla bir uyarı yayımladığı kaydedildi.

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) ise A7 Ağı’nı "önemli bir uluslararası suç örgütü" olarak yaptırım listesine eklediği kaydedildi. Hazine Bakanlığı açıklamasında, A7 Ağı’nın yaptırım uygulanan kişiler tarafından, yaptırımlardan kaçınmak amacıyla oluşturulduğu öne sürüldü. Ağın, yaptırım uygulanan sektörler ve kişilerle bağlantılı ödemeleri sıradan ticari faaliyetler gibi göstermek üzere özel olarak oluşturulmuş şirketlerden oluşan küresel bir alt acente ağı geliştirdiği öne sürüldü. A7 Ağı’nın, aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) da bulunduğu İranlı aktörler tarafından kullanıldığı belirtildi.

ABD, İran'ı sıkıştırmak için elinden geleni yapıyor! Yaptırım üstüne yaptırım: Bu kez hedef otomotiv ve demiryolu

''BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ÇABA''

Hazine Bakanı Bessent, "Hazine Bakanlığı, İran'ın ve diğer hasımların yaptırımlardan kaçmasına, yasa dışı fonları transfer etmesine ve küresel finans sisteminin bütünlüğünü zedelemesine imkan sağlayan finansal altyapıyı dağıtıyor. A7'yi hedef alan adım, İran'ı ve onun finansal destekçilerini izole etmeye yönelik benzeri görülmemiş çabalarımızın bir devamı" dedi.

Bessent, bu adımın ABD’nin hasımları için yasa dışı finansman faaliyetlerini kolaylaştıran aktörlerin, ABD finans sistemine erişimlerini kaybedeceğine ilişkin net bir mesaj gönderdiğini savundu.

Söz konusu adımlar, ABD’nin İran’ı küresel ekonomi piyasasında yalnızlaştırmaya yönelik "Ekonomik Tecrit" operasyonunun yeni bir aşaması olarak nitelendirildi. Washington, operasyon kapsamında Tahran'ın yönetiminin savaş kapasitesi, füze üretimi, siber saldırıları ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) finansmanının önüne geçmeyi hedefliyor.

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#iran
#Abd Hazine Bakanlığı
#Khodro
#Saipa
#A7 Ağı
#Dünya
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