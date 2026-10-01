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Dünya
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 00:29

Trump'ın İran sözleri yalan mı çıkacak? ABD Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisini gönderiyor

ABD Başkanı Trump, ülkesindeki ara seçimlerden sonra İran savaşının biteceğini açıklarken Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisinin yola çıktığı iddia edildi. Trump'ın sözlerinin aksine seçimlerden sonra İran'a saldırıların daha da şiddetleneceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Trump'ın İran sözleri yalan mı çıkacak? ABD Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisini gönderiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 00:29

- arasındaki gerilim sürerken, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Washington yönetiminin Orta Doğu’ya üçüncü uçak gemisi taarruz grubunu konuşlandırmaya hazırlandığını öne sürdü. 

HABERİN ÖZETİ

Trump'ın İran sözleri yalan mı çıkacak? ABD Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisini gönderiyor

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
ABD-İran gerilimi sürerken Washington yönetiminin Orta Doğu'ya üçüncü bir uçak gemisi taarruz grubunu konuşlandırmaya hazırlandığı öne sürüldü.
USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ve Makin Island Amfibi Görev Grubu'nun kasım ayı sonlarına doğru bölgeye ulaşması bekleniyor.
Yaklaşık 10 bin ilave askeri personelin, bölgede bulunan 50 binden fazla ABD askerine katılması öngörülüyor.
USS George Washington ve USS George H. W. Bush uçak gemileri halihazırda bölgede görev yaparken, yeni geminin katılmasıyla nisan ayından bu yana ilk kez Orta Doğu'da üç aktif uçak gemisi taarruz grubu bulunabilir.
Söz konusu askeri yığınak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetiminin arabulucu Katar aracılığıyla sunduğu 7 günlük anlaşma sürecini reddetmesinin ardından geldi.
Donald Trump, ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik bombardımanı artıracağı iddialarına ilişkin 'Bu mümkün' değerlendirmesinde bulundu.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Trump'ın İran sözleri yalan mı çıkacak? ABD Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisini gönderiyor

KASIM SONUNA DOĞRU BÖLGEYE ULAŞACAK

ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ile Makin Island Amfibi Görev Grubu’nun geçtiğimiz günlerde California eyaletindeki San Diego Limanı’ndan ayrıldığı ve birliklerin kasım ayı sonlarına doğru bölgeye ulaşmasının beklendiği belirtildi. 

10 BİNİ AŞKIN ASKER GÖREV ALACAK

Yaklaşık 10 bin ilave askeri personelin halihazırda bölgede bulunan 50 binden fazla ABD askerine katılmasının beklendiği aktarıldı. Haberde, USS George Washington ve USS George H. W. Bush uçak gemilerinin de bölgede görevlerini sürdürdüğü hatırlatıldı.

Trump'ın İran sözleri yalan mı çıkacak? ABD Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisini gönderiyor

Japonya’ya geri dönebileceği değerlendirilen Washington uçak gemisinin, Roosevelt gemisinin bölgeye ulaşmasının ardından görevini sürdürmesi halinde ABD’nin nisan ayından bu yana ilk kez Orta Doğu’da üç aktif uçak gemisi taarruz grubu bulunduracağı ifade edildi.

Trump'ın İran sözleri yalan mı çıkacak? ABD Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisini gönderiyor

ARA SEÇİMLERDEN SONRA BOMBARDIMANIN ARTACAĞI İDDİASI

Söz konusu iddia ve askeri yığınağın, ABD Başkanı ’ın Tahran yönetiminin teklif ettiği 7 günlük bir anlaşma sürecini reddetmesinin ardından geldiği vurgulandı. Trump, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ABD’de düzenlenecek ara seçimlerin ardından İran’a yönelik bombardımanı artıracağı iddiaları konusunda, "Bu mümkün" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump'ın İran sözleri yalan mı çıkacak? ABD Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisini gönderiyor

NE OLMUŞTU?

İran, geçtiğimiz hafta ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında arabulucu Katar aracılığıyla ABD'ye iletilen planın parçası olarak Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Boğaz'dan normal deniz geçişini 7 gün içinde yeniden başlatmayı teklif etmişti. Trump, bu teklifi reddettiğini söyleyerek, "Tekliflerini reddettim. Çok ağır kaybettikleri için Boğaz'ı derhal açacakları bir anlaşma yapmak istiyorlar" demişti.

 

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#donald trump
#ABD
#iran
#Wall Street Journal
#Uss Theodore Roosevelt
#Dünya
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