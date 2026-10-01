Asgari ücret zammı 2027 için kritik hesaplama! Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Asgari ücret artışıyla beraber birçok farklı ödeme de değişiklik gösterecek. Kıdem tazminatı, sigorta primi ödemeleri, işsizlik maaşı, stajyer maaşı gibi ödemeler asgari ücrete göre belirlenecek. Ara dönemde memurlara toplu sözleşmeyle beraber %13.52 oranında zam yapılırken SSK, Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 17.76 zam almıştı. Asgari ücret belirlenirken yıl sonu enflasyonu, ekonomik koşullar ve diğer etkenler belirleyici oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili çalışmalar yaparken işveren ve işçi sendikaları komisyonda bir araya geliyor. Zam senaryolarına göre asgari ücret hesaplaması yapıldı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2027 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret belirlenirken hükümet, işveren ve işçi sendikaları komisyonda bir araya geliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan artış %27 seviyesinde olurken yıl sonu enflasyonu önemli derecede etkili olacak.

Ocak ayında 4,84 olan enflasyon Şubat’ta 2,96, Mart ayında 1,94, Nisan ayında 4,18, Mayıs ayında 1.71, Haziran ayında ise 0.99 olarak gerçekleşti. Temmuz’da enflasyon 1,78 olurken Ağustos ayında ise 1,84 olarak açıklandı. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı.

Asgari ücret zammının enflasyonun altında kalmaması bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak zam oranının %25 ila 30 arasında olması bekleniyor.

Asgari ücrete yapılacak zam oranının %25 olması durumunda artış miktarı 7.018,75 TL olacak ve yeni asgari ücret 35.093,75 TL’ye yükselecek.

Asgari ücret zammının %26 olması halinde ise artış miktarı 7.299,50 TL olacak ve Ocak’tan itibaren yeni asgari ücret 35.374,50 TL’ye yükselecek.

Zam oranının %27 olması durumunda ise bu miktar maaşa 7.580,25 TL olarak yansıtılacak ve 35.655,25 TL’ye yükselecek.

Asgari ücretin yıl sonu enflasyonu oranında zamlanması durumunda ise %28 artış gösterecek ve 7.861,00 TL yükselerek 35.936,00 TL’ye ulaşacak.

Asgari ücrette zam ihtimali üzerinde durulan oranlardan birisi de %29 olurken bu oranda zamlanması durumunda 8.141,75 TL artacak ve 36.216,75 TL’ye yükselecek.

Masadaki en güçlü senaryolardan birisi olarak öne çıkan %30 zamda ise asgari ücret 8.422,50 TL artacak ve 36.497,50 TL’ye ulaşacak.