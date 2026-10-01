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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 13:25

Asgari ücret zammı 2027 için kritik hesaplama! Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Milyonlarca çalışan yıl sonunun yaklaşmasıyla beraber asgari ücret zammına odaklandı. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları artış gösterirken asgari ücret ise her yıl Ocak ayında yeniden belirlendiğinden sabit kalmıştı. Geride bıraktığımız yıl asgari ücret zammı %27 olurken 28 bin 75 lira seviyesine yükseldi. Asgari ücret zammı doğrudan asgari ücretle çalışanların yanı sıra binlerce şirketin maaş politikasını belirleyecek. Asgari ücret görüşmeleri öncesindeki masadaki zam senaryoları da netlik kazandı. 2027 yılı için asgari ücret zammının %25 ila 30 arasında olabileceği konuşuluyor. Peki Asgari ücret ne kadar zamlanacak? İşte, yapılan hesaplamalar…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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Asgari ücret zammı 2027 için kritik hesaplama! Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 13:25

artışıyla beraber birçok farklı ödeme de değişiklik gösterecek. , sigorta primi ödemeleri, işsizlik maaşı, stajyer maaşı gibi ödemeler asgari ücrete göre belirlenecek. Ara dönemde memurlara toplu sözleşmeyle beraber %13.52 oranında zam yapılırken , emeklileri ise yüzde 17.76 zam almıştı. Asgari ücret belirlenirken yıl sonu enflasyonu, ekonomik koşullar ve diğer etkenler belirleyici oluyor. , Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili çalışmalar yaparken işveren ve işçi sendikaları komisyonda bir araya geliyor. Zam senaryolarına göre asgari ücret hesaplaması yapıldı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI  2027 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret belirlenirken hükümet, işveren ve işçi sendikaları komisyonda bir araya geliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan artış %27 seviyesinde olurken yıl sonu enflasyonu önemli derecede etkili olacak.

Asgari ücret zammı 2027 için kritik hesaplama! Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Ocak ayında 4,84 olan enflasyon Şubat’ta 2,96, Mart ayında 1,94, Nisan ayında 4,18, Mayıs ayında 1.71, Haziran ayında ise 0.99 olarak gerçekleşti. Temmuz’da enflasyon 1,78 olurken Ağustos ayında ise 1,84 olarak açıklandı. Yıl sonu enflasyon tahmini  yüzde 28,4 olarak açıklandı.

Asgari ücret zammı 2027 için kritik hesaplama! Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Asgari ücret zammının enflasyonun altında kalmaması bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak zam oranının %25 ila 30 arasında olması bekleniyor.

Asgari ücret zammı 2027 için kritik hesaplama! Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Asgari ücrete yapılacak zam oranının %25 olması durumunda artış miktarı 7.018,75 TL olacak ve yeni asgari ücret 35.093,75 TL’ye yükselecek.

Asgari ücret zammı 2027 için kritik hesaplama! Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Asgari ücret zammının %26 olması halinde ise artış miktarı 7.299,50 TL olacak ve Ocak’tan itibaren yeni asgari ücret 35.374,50 TL’ye yükselecek.

Asgari ücret zammı 2027 için kritik hesaplama! Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Zam oranının %27 olması durumunda ise bu miktar maaşa 7.580,25 TL olarak yansıtılacak ve 35.655,25 TL’ye yükselecek.

Asgari ücretin yıl sonu enflasyonu oranında zamlanması durumunda ise %28 artış gösterecek ve 7.861,00 TL yükselerek 35.936,00 TL’ye ulaşacak.

Asgari ücret zammı 2027 için kritik hesaplama! Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Asgari ücrette zam ihtimali üzerinde durulan oranlardan birisi de %29 olurken bu oranda zamlanması durumunda 8.141,75 TL artacak ve 36.216,75 TL’ye yükselecek.

Asgari ücret zammı 2027 için kritik hesaplama! Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Masadaki en güçlü senaryolardan birisi olarak öne çıkan %30 zamda ise asgari ücret 8.422,50 TL artacak ve 36.497,50 TL’ye ulaşacak.

 

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#asgari ücret
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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Ekonomi
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