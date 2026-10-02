Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Çağla Boz, Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in test sonuçları çıktı!

Uyuşturucu ve fuhuş iddialarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmalarda adli süreç hız kesmeden devam ediyor. İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonların ardından, şüpheliler hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporları dava dosyalarına girdi. Raporlardaki uyuşturucu testi sonuçları, soruşturmanın seyrini değiştirecek kritik detayları ortaya koydu.

ÇAĞLA BOZ’UN EVİNDE HASSAS TERAZİ BULUNMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 13 Eylül’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında oyuncu Çağla Boz’un da yer aldığı 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince Çağla Boz’un ikametinde yapılan detaylı aramalarda hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emek Emre ve Ünal Demir çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çağla Boz hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

SAÇ ANALİZİNDE KOKAİN MADDESİ BELİRLENDİ

Soruşturma süreci devam ederken, Adli Tıp Kurumu’na kan, idrar ve saç örneği veren Çağla Boz’un test sonuçlarına ulaşıldı. Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, 2019 yılında New York Fashion Week podyumunda boy göstererek moda dünyasından oyunculuğa adım atan 1999 doğumlu Çağla Boz’un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Boz’dan alınan saç örneği üzerinde yapılan laboratuvar incelemesinde kokain maddesi tespit edildi.

BAKIRKÖY’DEKİ SORUŞTURMADA İKİ FARKLI RAPOR

Aynı soruşturma dalgası kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreçte de Adli Tıp raporları dosyaya eklendi. Gözaltına alınan Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen’den alınan numunelerin incelemesi tamamlandı.

Yapılan testlerde Aydan Osmanlı’nın uyuşturucu testi pozitif sonuç verdi. Osmanlı’nın saç örneğinde yapılan analizlerde tıpkı Çağla Boz’da olduğu gibi kokain maddesine rastlandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında teste tabi tutulan diğer isim Yeşim Yeşilçimen’in uyuşturucu test sonucunun ise negatif çıktığı kaydedildi.

Yetkililer, Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürülen soruşturmalar çerçevesinde elde edilen tüm bulgular, dijital materyaller ve deliller üzerindeki incelemelerin titizlikle devam ettiğini bildirdi.