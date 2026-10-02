Bilirkişilik başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2026! Bilirkişilik listeleri sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

2025-2026 yılında başvuruların yoğun geçmesi sebebiyle hazırlanacak yeni listelerin ilan tarihi ertelenmişti. Yeni listelerin 30 Haziran itibarıyla paylaşılması beklenirken yoğun dikkate alınarak yeni listelerin ilan tari 2 Ekim 2026 olarak güncellenmişti. Farklı illerden başvuru yapan adaylar ise bilirkişilik başvuru sonuç duyurusuna kitlendi. Bilirkişilik yönetmeliğine göre listeye ilk defa kabul edilenler kendi isteği üzerine listeden çıkarılıp yeniden kabul edilenlere bölge kurulunca adalet komisyonunca yemin yaptırılıyor. Adalet Bakanlığı bilirkişilik başvuru sonuçları illere göre farklı tarihlerde ilan edilebilir. Peki Bilirkişilik başvuru sonuçları 2026 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, Bilirkişilik başvuru sonucu görüntüleme ekranı….

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Bilirkişilik başvuru sonuçları listelerinin yayınlanması yoğunluk sebebiyle 2 Ekim 2026 tarihine ertelenmişti. Bilirkişilik başvuru sonuçları illere göre farklı tarihlerde açıklanıyor. Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilen yeni listeler yayımlandıktan sonra eski listeler hükümsüz hale gelecektir. Yönetmelikte yer alan bilgiye göre sonuçlar illerin Bilirkişilik Bölge Kurulu resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Bilirkişilik başvuru sonuçları açıklandıktan sonra listede yer alanlar bölge kurulunca veya bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca yemin yaptırılacaktır. Bilirkişilik başvuru sonuçları bölge kurulu resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. İşte, Bilirkişilik başvuru sonuçları sorgulama ekranları;

İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları İçin Tıklayınız

Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları İçin Tıklayınız

İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları İçin Tıklayınız

Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları İçin Tıklayınız

Diyarbakır Bilirkişilik Bölge Kurulu Sonuçları İçin Tıklayınız

YEMİN, YEMİN TARİHLERİ VE YERLERİ

Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 44 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteğiyle çıkarılıp yeniden kabul edilenlere, bölge kurulunca veya bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca yemin yaptırılacaktır. Yemin için belirtilen tarihlerde geçerli ve kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle yemin edemeyenler, mazeretlerini gösterir belgeleri ekleyerek bölge kurulumuza yemin için talepte bulunmaları halinde talepleri değerlendirilecektir.

