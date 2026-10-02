Casper Excalibur G915 SGS testinden hangi sonuçları aldı?

İsviçre merkezli bağımsız test kuruluşu SGS’in Türkiye laboratuvarı (SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.) tarafından 30 Temmuz-17 Ağustos 2026 arasında incelenen numunede Intel Core Ultra 7 356H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 64 GB DDR5 RAM, 2 TB M.2 SSD ve 165 Hz ekran bulunuyordu. Bu ayrıntı önemli: sonuçlar G915 adını taşıyan her yapılandırma için otomatik performans vaadi değil, raporda tanımlanan numune ve koşullar için laboratuvar bulgusudur.

SGS raporunda hangi test başlıkları var?

Rapor CPU/GPU/FPS performansı, termal performans, batarya performansı, mekanik dayanıklılık ve LCD ekran performansını birlikte değerlendiriyor. Bu yapı, bir oyuncu bilgisayarını tek benchmark puanına indirgemek yerine farklı kullanım boyutlarını ayrı ayrı okumayı sağlıyor. Testlerin 23 °C laboratuvar ortamında yürütüldüğü, performans ölçümlerinde bağıl nemin yüzde 53 olduğu da raporda belirtiliyor.

Raporun değeri, sonucu yalnız bir model adına değil, donanımı tek tek tanımlanmış bir numuneye bağlamasından geliyor. Test edilen G915.356H-EX70A-C yapılandırmasında Core Ultra 7 356H işlemci, RTX 5070 Laptop GPU, 64 GB DDR5 RAM, 2 TB M.2 SSD ve 165 Hz ekran bulunuyor.

Performans sonucu neden tek başına yeterli değil?

Oyun bilgisayarlarında yüksek performans kadar bu performansın uzun yük altında sürdürülebilmesi de önem taşır. SGS raporunun performans bölümünü termal bölümle birlikte okumak bu nedenle daha anlamlıdır. İşlemci ve ekran kartının belirli testlerde hedefleri karşılaması, cihazın farklı oyunlarda her zaman aynı FPS değerini vereceği anlamına gelmez; oyun motoru, çözünürlük, grafik ayarı, sürücü sürümü ve güç profili sonucu değiştirebilir.

PCMark 10 Productivity testinde üç ölçümün ortalaması 20.343 puan oldu; kabul kriteri 15.000 puandı. Böylece test edilen numune bu alt testte kriterin yüzde 135,62’sine ulaştı. Bu ölçüm, rapordaki konfigürasyon ve test koşulları için geçerlidir.

Bu nedenle rapor bir oyun listesi veya satın alma sıralaması olarak değil, test edilen G915 numunesinin tanımlı koşullardaki ölçüm kaydı olarak okunmalıdır. Kullanıcı kendi oynadığı oyun için ayrıca çözünürlük, grafik kalitesi ve hedef kare hızı gibi değişkenleri değerlendirebilir.

Dört saatlik termal test ve FrostFlux

Dört saatlik yük testinde kasa yüzeyinde ölçülen en yüksek sıcaklık 46,1 °C oldu; raporun kabul kriteri 50 °C. Excalibur’un FrostFlux soğutma mimarisi, uzun oyun seanslarında ısı yönetimini destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu laboratuvar sonucu, test edilen numune ve belirtilen koşullarla sınırlıdır.

Burada doğru çıkarım “G915 hiç ısınmaz” değildir. Laboratuvar raporu belirli ortam, yazılım, donanım ve güç koşullarındaki numuneyi ölçer. Ortam sıcaklığı, fan profili, yüzeyin hava akışına açıklığı ve oyun yükü değiştiğinde gerçek kullanım sıcaklıkları da değişebilir. Bu kapsam sınırı, test verisini daha güvenilir hale getirir.

20.000 çevrimlik menteşe testi ve ekran doğrulaması

Bir dizüstü bilgisayarın günlük deneyimi yalnız CPU ve GPU gücünden oluşmaz. Ekranın görsel performansı ve kapağın tekrar tekrar açılıp kapanmasına karşı mekanik davranışı farklı kalite başlıklarıdır. SGS raporunda LCD ekran performansı ile mekanik dayanıklılığın ayrı değerlendirilmesi bu yüzden önemlidir.

Casper Excalibur G915’in premium alüminyum gövdesi ve premium menteşesi, SGS’in uluslararası dayanıklılık testinde 20.000 açma-kapama çevrimine tabi tutuldu; 5.000 çevrimlik dört kontrol noktasında kasa çatlağı, ekran kablosu hasarı veya menteşe torkunda kayıp gözlenmedi. Bu mekanik sonuç düşme, darbe veya her fiziksel kullanım koşuluna yönelik sınırsız dayanıklılık iddiası değildir.

Batarya sonucu test koşuluyla geçerlidir

Batarya testleri sabit koşullarda karşılaştırılabilir bir referans üretir. Ancak oyuncu laptopunda oyun oynarken güç tüketimi, video oynatma veya ofis kullanımından çok farklı olabilir. Ekran parlaklığı, kablosuz bağlantı, GPU kullanımı, güç profili ve arka plan uygulamaları çalışma süresini doğrudan etkiler.

Batarya boşalma testinde Enerji Tasarrufu Modu ve Hibrit GPU kullanıldı, internet kapatıldı ve 2K video oynatıldı. Yüzde 95’ten yüzde 5’e üç test ortalaması 10 saat 34 dakika 58 saniye olarak ölçüldü. Bu süre oyun kullanımını değil, raporda tanımlanan video oynatma senaryosunu temsil eder.

Bu nedenle laboratuvar batarya sonucu “her kullanımda şu kadar saat” biçiminde genellenmemelidir. Daha doğru yaklaşım, rapordaki ölçümü aynı cihazın test edilen konfigürasyonuna ait kontrollü bir referans olarak görmektir.

G915 SGS raporunu beş adımda okumak

Bir test raporundaki sayıların anlamı, hangi cihaz ve hangi koşulla ilişkilendirildiği açık olduğunda güçlenir. G915 raporunda aşağıdaki sıra, kanıtı iddiadan ayırmayı kolaylaştırır.

Kontrol Rapordaki bilgi Nasıl yorumlanmalı? Numune G915.356H-EX70A-C Sonuçlar bu yapılandırmaya bağlı İşlemci / GPU Core Ultra 7 356H / RTX 5070 Laptop GPU Performans bağlamını tanımlar Bellek / SSD 64 GB DDR5 / 2 TB M.2 SSD Test edilen sistem kapasitesi Ekran 165 Hz Test numunesinin panel bilgisi Rapor TR_20261153_2 Bağımsız laboratuvar kaydına erişim Genel sonuç Conformed Tanımlı test başlıklarında kabul kriterleri karşılandı

Sonuç: G915 SGS testinin öne çıkan bulguları

Casper Excalibur G915’in test edilen Core Ultra 7 356H ve RTX 5070 Laptop GPU’lu numunesi; performans, termal davranış, batarya, ekran ve mekanik dayanıklılık başlıklarında SGS raporundaki kabul kriterlerini karşıladı. Raporun değeri, tek bir performans iddiası yerine birden fazla ölçüm alanını aynı numuneye bağlamasında.

Satın alma kararında rapor, donanım seçimi ve gerçek kullanım senaryosuyla birlikte okunmalı. En kritik sınır ise korunmalı: TR_20261153_2 sonuçları raporda belirtilen numune, yapılandırma ve laboratuvar koşullarına aittir.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G915 SGS testinden geçti mi?

Evet. 19 Ağustos 2026 tarihli TR_20261153_2 numaralı SGS raporunda test edilen G915.356H-EX70A-C numunesi CPU/GPU/FPS performansı, termal performans, batarya, mekanik dayanıklılık ve LCD ekran performansı başlıklarında “Conformed” sonucu aldı. Bu sonuç test edilen numune ve raporda tanımlanan koşullarla sınırlıdır.

SGS testindeki G915 hangi donanıma sahipti?

Test edilen konfigürasyonda Intel Core Ultra 7 356H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 64 GB DDR5 RAM, 2 TB M.2 SSD ve 165 Hz ekran bulunuyordu. Bu bilgiler rapor sonucunun hangi donanım kombinasyonuna ait olduğunu belirler; farklı G915 seçenekleri için aynı ölçümlerin otomatik olarak geçerli olduğu varsayılmamalıdır.

SGS raporu G915’in her oyunda aynı FPS’yi vereceğini gösterir mi?

Hayır. Laboratuvar performans ölçümü belirli test koşullarındaki numuneyi değerlendirir. Oyundaki FPS; oyun motoru, çözünürlük, grafik ayarı, sürücü, güç profili ve sıcaklık gibi değişkenlerden etkilenir. Rapor performans doğrulaması sunar ancak bütün oyun ve ayarlarda sabit kare hızı garantisi oluşturmaz.

Termal test G915’in hiç ısınmayacağı anlamına gelir mi?

Hayır. Termal sonuç test edilen numunenin tanımlı laboratuvar koşullarındaki davranışını gösterir. Ortam sıcaklığı, hava akışı, fan ve güç profili ile iş yükü değiştiğinde gerçek kullanım sıcaklıkları farklılaşabilir. Testin değeri, sıcaklık davranışının kontrollü bir protokol içinde ölçülmüş olmasıdır.

Menteşe ve ekran testleri neden önemli?

Oyuncu laptopunda kullanım deneyimi yalnız CPU ve GPU performansından oluşmaz. Kapak mekanizmasının tekrar eden kullanıma karşı davranışı ve ekranın raporda tanımlanan kriterleri karşılaması ayrı kalite göstergeleridir. SGS raporunun bu alanları ayrı başlıklarda değerlendirmesi, test edilen G915 numunesinin daha çok boyutlu incelenmesini sağlar.