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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 16:30

İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Eylül ayını kapsayan araştırmada listeye eğitim ücretleri ve akaryakıt gibi oranlar damga vurdu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 16:30

’da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli olurken listeye eğitim ve ulaştırma hizmetleri damga vurdu. (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçtiğimiz 2026 Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı.

İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 207 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 43 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

EYLÜL AYINDA EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER

2026 Eylül ayında Eğitim Harcamaları grubunda yer alan Özel Üniversite Eğitim Ücretleri yüzde 55,21 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; Eğitim Harcamaları grubunda yer alan Özel Lise Eğitim Ücreti yüzde 50,51, Özel İlköğretim Eğitim Ücreti yüzde 48,72, Giyim ve Ayakkabı grubunda yer alan Okul Kıyafetleri yüzde 26,70,

Giyim Harcamaları grubunda yer alan Çocuk Pantolon yüzde 24,30, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Patlıcan yüzde 22,85,

İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

DİZEL ARTIŞI

Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan Akaryakıt (Dizel/Motorin) yüzde 20,66,

Ev Eşyası Harcamaları grubunda yer alan Battaniye yüzde 14,69, Eğlence Kültür Harcamaları grubunda yer alan Özel Televizyon Yayın Hizm. yüzde 13,37, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Ispanak yüzde 12,59,

BENZİN YÜZDE 8,17

Haberleşme Harcamaları grubunda yer alan Cep Telefonu yüzde 10,49, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yer alan Bulaşık Makinesi yüzde 10,

Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan Otomobil (Benzinli) yüzde 8,35, Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan Akaryakıt (Benzin) yüzde 8,17,

İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Eğitim Harcamaları grubunda yer alan Kalem yüzde 6,56, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Yumurta yüzde 6,46 oldu.

EYLÜL AYINDA ERİK FİYATI YÜZDE 28,32 UCUZLADI

2026 Eylül ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yer alan Erik, fiyatı yüzde 28,32 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Üzüm yüzde 23,45,

Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan Araç Kiralama Ücreti (Günlük) yüzde 22,98,

Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Çarliston Biber yüzde 20,81, Sivri Biber yüzde 20,80, Kuru Soğan yüzde 18,76, Armut yüzde 14,92, Yeşil Soğan yüzde 14,72, Limon yüzde 14,32, Kavun yüzde 8,54, Dolmalık Biber yüzde 7,62, Karpuz yüzde 7,52,

İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti yüzde 6,89,

Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Kabak yüzde 6,58, Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan Uçak Bilet Ücreti yüzde 6,45, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Elma yüzde 6,04 oldu.

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#İstanbul
#Erik
#istanbul ticaret odası
#Özel Üniversite Eğitim Ücretleri
#Akaryakıt Dizel
#Ekonomi
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