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Sıfır araç alacaklara kampanya müjdesi! Markalar indirim fırsatlarını açıkladı, işte en ucuz otomobiller

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:46
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1
otomobil

Küresel otomobil piyasasında ilginin azalması sebebiyle fiyatlar durgunlaşırken bazı markalardan dev kampanyalar geldi. Ekim ayı için markalar fiyatlarını açıkladı. İşte en ucuz otomobilin belli olduğu o liste…

2
Ford

Küresel piyasalarda döviz kurlarındaki hareketlilik, teknolojinin hızla gelişmesi ve talep gerilemesi otomobil pazarındaki fiyatları doğrudan etkiliyor. Sıfır araçlara olan ilginin azalması fiyatları durgunlaştırırken distribütörler yeni kampanyalar belirliyor. Sıfır otomobil almak isteyenlere dev markalar kampanyalarını açıkladı. İşte kampanyalı otomobil listesi:

İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLLER

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 305 bin 800 lira
 

3
Alfa

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira

4
Toyota

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 965 bin lira

5
Subaru

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira

6
BMW

BMW 120 Sport Line 4 milyon 37 bin 800 lira

7
Audi A3

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 614 bin 616 lira

8
Peugeot

Peugeot E-208 GT 100kW 2 milyon 80 bin lira

9
TOGG

TOGG V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira

10
Suzuki

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) 2 milyon 79 bin lira

11
Mercedes

Mercedes A 200 3 milyon 420 bin 500 lira

12
Ssangyong

Ssangyong Korando 2 milyon 375 bin lira

13
Nissan

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 2 milyon 36 bin 700 lira

14
Renault

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira

15
MG ZS

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit 2 milyon 349 bin lira

16
Opel

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 535 bin lira

17
Seat

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 985 bin lira

18
Honda

Honda Jazz Crosstar 2 milyon 380 bin lira

19
Dacia

Dacia Sandero 1 milyon 390 bin lira

20
KIA

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira

21
Cupra

Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 755 bin lira

22
Lexus

Lexus LBX 3 milyon 220 bin lira

23
BYD

BYD SEAL 390 kW AWD 3 milyon 772 bin lira

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