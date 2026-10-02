Sıfır araç alacaklara kampanya müjdesi! Markalar indirim fırsatlarını açıkladı, işte en ucuz otomobiller

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İstanbul
Küresel otomobil piyasasında ilginin azalması sebebiyle fiyatlar durgunlaşırken bazı markalardan dev kampanyalar geldi. Ekim ayı için markalar fiyatlarını açıkladı. İşte en ucuz otomobilin belli olduğu o liste…
Küresel piyasalarda döviz kurlarındaki hareketlilik, teknolojinin hızla gelişmesi ve talep gerilemesi otomobil pazarındaki fiyatları doğrudan etkiliyor. Sıfır araçlara olan ilginin azalması fiyatları durgunlaştırırken distribütörler yeni kampanyalar belirliyor. Sıfır otomobil almak isteyenlere dev markalar kampanyalarını açıkladı. İşte kampanyalı otomobil listesi:
İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLLER
Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 305 bin 800 lira
Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 965 bin lira
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira
BMW 120 Sport Line 4 milyon 37 bin 800 lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 614 bin 616 lira
Peugeot E-208 GT 100kW 2 milyon 80 bin lira
TOGG V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) 2 milyon 79 bin lira
Mercedes A 200 3 milyon 420 bin 500 lira
Ssangyong Korando 2 milyon 375 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 2 milyon 36 bin 700 lira
Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira
MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit 2 milyon 349 bin lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 535 bin lira
Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 985 bin lira
Honda Jazz Crosstar 2 milyon 380 bin lira
Dacia Sandero 1 milyon 390 bin lira
KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira
Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 755 bin lira
Lexus LBX 3 milyon 220 bin lira
BYD SEAL 390 kW AWD 3 milyon 772 bin lira