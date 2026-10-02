Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 11:54

Teknolojiyi kullanıp eski eşini delirtmeye çalıştı: Evde ışıklarla oynadı, televizyonu açıp kapattı, her hareketini takip etti

ABD'de eski eş, boşandığı kadının hayatını kabusa çevirmek için elinden geleni yaptı. Teknolojiyi kullanan tacizci eski eş, evi adeta korku filmine çevirdi. Bazen ışıklarla oynadı bazen televizyonu açıp kapattı, her anını ise takip etti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Teknolojiyi kullanıp eski eşini delirtmeye çalıştı: Evde ışıklarla oynadı, televizyonu açıp kapattı, her hareketini takip etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 11:54

Akıllı teknolojiyle beraber her cihazın birbirine bağlılığı büyük bir güvenlik sorunu doğurdu. 'de yaşanan bir olay ise bu duruma bir örnek olarak kayıtlara geçti. İsmini vermek istemeyen bir kadın, eski eşinin teknolojiyi kullanarak kendisini nasıl delirtmeye çalıştığını anlattı. 

Teknolojiyi kullanıp eski eşini delirtmeye çalıştı: Evde ışıklarla oynadı, televizyonu açıp kapattı, her hareketini takip etti

AKILLI EV İLE BAŞLAYAN KABUS

Bir Avrupa gezisinden döndükten sonra eşinin ona bir jest yaparak aldığını söyleyen kadın o dönem bu fikre sıcak baktığını söyledi. ''Telefonum aracılığıyla ışıkları ve müzik sistemimi uzaktan kontrol etme fikrine bayıldım'' diyen kadın boşanma sonrası ise evin bir korku filmine dönüştüğünü ifade etti. 

TEKNOLOJİYİ EŞİNE KARŞI KULLANDI

Adam, tüm teknolojiyi boşandığı eski eşine karşı kullanmaya başladı. Kadının arabasında GPS takip cihazı vardı. Bu cihaz telefonlara bağlanıyordu. Çoğunlukla bagaj takibi için kullanılan cihazlara atıfta bulunan kadın, evde neler olduğunu şöyle anlattı: 

''Evde ışıklarla oynadı, rastgele zamanlarda ışıkları kıstı ve kızım izlerken televizyonu kapattı. Sonradan anladım ki, tamamen hedef alınmıştım.''

Teknolojiyi kullanıp eski eşini delirtmeye çalıştı: Evde ışıklarla oynadı, televizyonu açıp kapattı, her hareketini takip etti

HER ANINI TAKİP EDİYORDU

'un haberine göre, kadının bilgisayarındaki bulut depolama alanına da erişen adam, uçak bileti alımından kiminle e-posta yazıştığına kadar her hareketini takip ediyordu. 

''BENİ DELİ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI''

"Benim varlığından bile haberdar olmadığım birçok uygulama kullandı. Ayrıca başka ülkelerde de beni takip eden adamları vardı." diyen kadın, işini mahvetmek için de birçok şey yaptığından bahsetti:

''İşimi mahvetmek istedi. İletişim bilgilerime girdi ve kişilerin isimlerini değiştirdi. Birlikte çalıştığım üst düzey bir yönetmenin adını çocuk bakıcımın adına kaydetti. Yani, çocuk bakıcısını aradığımı sanıyorum ama aslında bir yönetmeni arıyorum. Beni deli gibi göstermeye çalışıyordu. Benim iletişim bilgilerim benim param, bağlantılarım ise servetim. Bütün bunları yok etmeye çalışıyordu.''

Polise şikayetçi olan henüz bir tutuklama olmadığını, soruşturmanın ise devam ettiğini ifade etti. 

Teknolojiyi kullanıp eski eşini delirtmeye çalıştı: Evde ışıklarla oynadı, televizyonu açıp kapattı, her hareketini takip etti

GÜVENLİK UZMANINDAN UYARI

Bir güvenlik şirketi müdürü Steven S. Stern ise kadının yaşadığı taciz kabusunun üstesinden gelmesi için yardımcı oldu. Telefondaki istilacı bulundu.

Stern, ''Teknolojinin kullanımı o kadar gelişmiş ve sıradan bir insan için savunması neredeyse imkansız hale geldi ki... Telefonunuza, bilgisayarınıza erişebiliyorlar ve evinize girebiliyorlar.'' dedi. 

Öte yandan ABD genelinde siber suçlar ve teknoloji destekli takip olayları artış gösteriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İki asır sonra gerçekleşecek ilk kadın mahkum idamında hiçbir şey yolunda gitmedi! Christa Pike'ın infazı ertelendi
Almanya'nın zenginleri belli oldu: Listede 3 tanıdık Türk isim var
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Akıllı Ev
#ABD
#casus yazılım
#New York Post
#Steven S. Stern
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.