Teknolojiyi kullanıp eski eşini delirtmeye çalıştı: Evde ışıklarla oynadı, televizyonu açıp kapattı, her hareketini takip etti

Akıllı teknolojiyle beraber her cihazın birbirine bağlılığı büyük bir güvenlik sorunu doğurdu. ABD'de yaşanan bir olay ise bu duruma bir örnek olarak kayıtlara geçti. İsmini vermek istemeyen bir kadın, eski eşinin teknolojiyi kullanarak kendisini nasıl delirtmeye çalıştığını anlattı.

AKILLI EV İLE BAŞLAYAN KABUS

Bir Avrupa gezisinden döndükten sonra eşinin ona bir jest yaparak akıllı ev aldığını söyleyen kadın o dönem bu fikre sıcak baktığını söyledi. ''Telefonum aracılığıyla ışıkları ve müzik sistemimi uzaktan kontrol etme fikrine bayıldım'' diyen kadın boşanma sonrası ise evin bir korku filmine dönüştüğünü ifade etti.

TEKNOLOJİYİ EŞİNE KARŞI KULLANDI

Adam, tüm teknolojiyi boşandığı eski eşine karşı kullanmaya başladı. Kadının arabasında GPS takip cihazı vardı. Bu cihaz telefonlara bağlanıyordu. Çoğunlukla bagaj takibi için kullanılan cihazlara atıfta bulunan kadın, evde neler olduğunu şöyle anlattı:

''Evde ışıklarla oynadı, rastgele zamanlarda ışıkları kıstı ve kızım izlerken televizyonu kapattı. Sonradan anladım ki, tamamen hedef alınmıştım.''

HER ANINI TAKİP EDİYORDU

New York Post'un haberine göre, kadının bilgisayarındaki bulut depolama alanına da erişen adam, uçak bileti alımından kiminle e-posta yazıştığına kadar her hareketini takip ediyordu.

''BENİ DELİ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI''

"Benim varlığından bile haberdar olmadığım birçok uygulama kullandı. Ayrıca başka ülkelerde de beni takip eden adamları vardı." diyen kadın, işini mahvetmek için de birçok şey yaptığından bahsetti:

''İşimi mahvetmek istedi. İletişim bilgilerime girdi ve kişilerin isimlerini değiştirdi. Birlikte çalıştığım üst düzey bir yönetmenin adını çocuk bakıcımın adına kaydetti. Yani, çocuk bakıcısını aradığımı sanıyorum ama aslında bir yönetmeni arıyorum. Beni deli gibi göstermeye çalışıyordu. Benim iletişim bilgilerim benim param, bağlantılarım ise servetim. Bütün bunları yok etmeye çalışıyordu.''

Polise şikayetçi olan henüz bir tutuklama olmadığını, soruşturmanın ise devam ettiğini ifade etti.

GÜVENLİK UZMANINDAN UYARI

Bir güvenlik şirketi müdürü Steven S. Stern ise kadının yaşadığı taciz kabusunun üstesinden gelmesi için yardımcı oldu. Telefondaki istilacı casus yazılım bulundu.

Stern, ''Teknolojinin kullanımı o kadar gelişmiş ve sıradan bir insan için savunması neredeyse imkansız hale geldi ki... Telefonunuza, bilgisayarınıza erişebiliyorlar ve evinize girebiliyorlar.'' dedi.

Öte yandan ABD genelinde siber suçlar ve teknoloji destekli takip olayları artış gösteriyor.