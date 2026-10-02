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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:43

Almanya'nın zenginleri belli oldu: Listede 3 tanıdık Türk isim var

Almanya'nın en zengin 500 kişisi belli oldu. Listedeki 3 isim tanıdık çıktı. İki kişi dünyaya ismini duyurdu, diğer zengin ise ikinci el otomobil sektöründe öncü haline geldi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Almanya'nın zenginleri belli oldu: Listede 3 tanıdık Türk isim var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:43

'da yayın hayatını sürdüren Manager Magazin isimli dergi ülkenin zenginlerini sıraladı. Almanya'nın en zengin ilk 500 kişisi kamuoyuna duyuruldu. Listedeki 3 isim ise dikkatlerden kaçmadı. 

ÖZLEM TÜRECİ VE UĞUR ŞAHİN

Koronavirüs sürecinde geliştirdikleri aşıyla dünya çapında tanınırlık elde eden 'in kurucu ortakları Özlem Türeci ve , 3 milyar 800 milyon euro değerindeki varlıklarıyla 71. sırada yer aldı.

Bir önceki senenin listesinde 4 milyar euroluk varlıkla yer alan çiftin servetinde yaklaşık 200 milyon euroluk bir gerileme yaşandığı kaydedildi. Bu sene BioNTech'i devredip Arife ismiyle yeni bir şirket kurma adımı atan Türeci ve Şahin çiftinin varlıklarındaki düşüş öne çıktı.

BioNTech, küresel salgın öncesinde ise orta ölçekli bir firma kategorisinde değerlendiriliyordu.

Almanya'nın zenginleri belli oldu: Listede 3 tanıdık Türk isim var

HAKAN KOÇ

Sıralamadaki diğer bir Türk ise Berlin merkezli ikinci el araç alım-satım platformu Auto1'in kurucu ortağı Hakan Koç oldu. Koç, ortaklık yürüttüğü Christian Bertermann ile birlikte 1,2 milyar euroluk varlıkla Almanya'nın en varlıklı isimleri arasına girdi. İki isim, listenin 200'üncü sırasında kendine yer buldu.

Almanya'nın zenginleri belli oldu: Listede 3 tanıdık Türk isim var

EN ZENGİN KİM?

Manager Magazin tarafınca hazırlanan listenin zirvesinde 66,7 milyar euroluk servetiyle ilaç şirketi Boehringer Ingelheim'ın sahibi olan Boehringer ailesi konumlandı. Tanınmış indirimli süpermarket zinciri Lidl'ın sahibi Dieter Schwarz ise 53,7 milyar euroluk servetiyle listede ikinci sırada yer aldı.

Sıralamada Merck ailesi 50,7 milyar euro değerindeki varlığıyla üçüncü basamağa yerleşirken, otomotiv devi BMW'nin ortaklarından Susanne Klatten ile Stefan Quandt dördüncü sırayı aldı.

Beşinci basamakta ise Aldi marketler grubunun sahipleri olan Albrecht ve Heister aileleri yer buldu. Yayın kuruluşu, bahsedilen ailelerin toplam varlığını 29 milyar euro olarak hesapladı.

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ETİKETLER
#Almanya
#biontech
#uğur şahin
#Özlem Türeci
#Manager Magazin
#Dünya
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