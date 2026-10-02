Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü 10 yıl sonra raftan indirildi. Büyük bir titizlikle devam eden soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda 6 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Denizolgun'un özel doktoru, Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik ve delilleri yok etme suçlamaları yöneltildi.

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HABERİN ÖZETİ Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümünde yeni gelişme: Telefonunu yok etmişler Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un 10 yıl sonra yeniden açılan şüpheli ölümü soruşturmasında 6 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen yeni delillerle 6 şüpheli hakkında dava açıldı. Tutuklu özel doktor N.D. hakkında "yalan tanıklık" suçundan dava açıldı. Adli Tıp Kurumu personelleri İ.Ç., Ç.K. ve S.Ç. hakkında "belgede sahtecilik" suçundan dava açıldı. A.G.D.K. ve H.T.K. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan ayrı ayrı davalar açıldı.

TELEFONU YOK ETMİŞLER

2016 yılındaki şüpheli ölümünün ardından muhafaza altına alınan ancak bir türlü teknik incelemeden geçirilmeyen cep telefonunun kaybolduğu ortaya çıktı. Başsavcılık, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek mesaj, fotoğraf ve notları barındıran cihazın kasıtlı olarak yok edildiği sonucuna vararak Alihan Kuriş'in annesi Gülderen ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında dava açtı. İddianamede, sanıkların Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 281/1 maddesi uyarınca “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme” suçundan cezalandırılmaları istendi.

ÇUVAL İÇERİSİNDE TESLİM ETTİM

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen avukat Abdurrahim Çelik, tereke eşyalarını çuval içerisinde teslim aldığını bildirdi. İçeriği kontrol etmediğini belirten Çelik, Hilmi Tuna Kuriş’in yönlendirmesi doğrultusunda çuvalı Kısıklı’da bulunan adrese götürerek buradaki bir görevliye teslim ettiğini ifade etti.

TELEFONUN İZİNE RASTLANMADI

Telefona ne olduğu konusu ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen farklı bir dosya kapsamında Hilmi Tuna Kuriş’in evinde yapılan aramalarda gündeme geldi. Arama tutanaklarında telefonun bulunamaması üzerine IMEI bilgileri ve görselleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne iletildi. 30 Eylül 2026 tarihli emniyet tutanağı ile cihazın izine ulaşılamadığı belirtildi.

7 KİŞİYE KAMU DAVASI

Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne ilişkin 7 kişi hakkında kamu davası açıldı. 2016’da ölümü beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak kayda geçiren kişiler ile özel doktoru, Adli Tıp Kurumu görevlileri ve 2 şüpheli davada yer aldı; şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik ve delilleri yok etme suçlamaları yöneltildi.

Özel doktora "yalan tanıklık" suçlaması: Müteveffa Denizolgun'un tutuklu bulunan özel doktoru N.D. hakkında "yalan tanıklık" suçundan,

Adli Tıp görevlilerine "sahtecilik" davası: Adli Tıp Kurumu (ATK) personelleri İ.Ç., Ç.K. ve S.Ç. hakkında "belgede sahtecilik" suçundan,

İki şüpheliye "delil karartma" iddiaları: A.G.D.K. ve H.T.K. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan ayrı ayrı iddianame düzenlenerek kamu davaları açıldı.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016’da Beykoz’daki çiftliğinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2016 yılındaki şüpheli ölümünün ardından muhafaza altına alınan ancak bir türlü teknik incelemeden geçirilmeyen cep telefonunun kaybolduğu ortaya çıktı. Başsavcılık, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek mesaj, fotoğraf ve notları barındıran cihazın kasıtlı olarak yok edildiği sonucuna vararak merhum bakanın kardeşi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ile yeğeni Hilmi Tuna Kuriş hakkında dava açtı.

FETH-İ KABİR GERÇEKLEŞMİŞTİ

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılındaki şüpheli ölümü üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, başsavcılığın talimatıyla Karacaahmet Mezarlığı’nda 19 Ağustos tarihinde fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.