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Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 10:17

ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebiliyor? İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB...

ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? sorusu bankaların ATM'lerden günlük para çekim limitini güncellemesinin ardından merak konusu oldu. Kart ile çekilebilen limitin yanı sıra QR kod veya farklı dijital kanallar aracılığı ile yapılan para çekme limitlerine de düzenlemeler getirildi. Peki ATM para çekme limiti ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebilecek? İşte güncel ATM para çekme limitleri...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebiliyor? İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 10:17

'lerde nakit çekim limitleri güncellendi. Bankalar ekim ayının gelmesi ile birlikte ATM'lerden çekilebilecek yeni limitleri açıkladı. Bankaların QR kod ve kart aracılığı ile para çekme işlemlerine getirdikleri yeni limitlerin ardından günlük para çekme limitleri 10 bin ila 60 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Yeni limitlerin bankalar tarafından duyurulmasının ardından hangi bankanın ne kadar limit sunduğu merak konusu oldu. Peki ATM para çekme limitleri ne kadar?

ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebiliyor? İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB...


ATM PARA ÇEKME LİMİTİ NE KADAR OLDU?

ATM para çekme limitleri bankalar arasında çeşitlilik gösteriyor. Her banka farklı para çekme yöntemlerine göre farklı limitleri getirebiliyor. Bazı bankalarda kart ile para çekme limitinin doldurulmasının ardından QR kod limiti ile daha fazla para çekilebiliyor.


ENPARA: 50.000 TL. QR kod ile para çekme işlemlerinde 60.000 TL'ye kadar limit sunuluyor.

ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebiliyor? İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB...

: 20.000

ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebiliyor? İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB...

: 20.000

ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebiliyor? İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB...

QNB FİNANS BANK: 10.000-20.000

ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebiliyor? İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB...

GARANTİ BBVA: 15.000

ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebiliyor? İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB...

YAPI KREDİ: 15.000

ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebiliyor? İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB...

AKBANK: 10.000-15.000

ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebiliyor? İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB...

HALKBANK: 10.000-15.000

ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebiliyor? İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB...

DENİZBANK: 10.000-15.000

ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebiliyor? İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB...

ZİRAAT BANKASI: 10.000

ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebiliyor? İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB...
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#VakıfBank
#atm
#iş bankası
#Enpara
#Qnb Finans Bank
#Ekonomi
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