ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebiliyor? İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB...

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İstanbul
ATM'lerde nakit çekim limitleri güncellendi. Bankalar ekim ayının gelmesi ile birlikte ATM'lerden çekilebilecek yeni limitleri açıkladı. Bankaların QR kod ve kart aracılığı ile para çekme işlemlerine getirdikleri yeni limitlerin ardından günlük para çekme limitleri 10 bin ila 60 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Yeni limitlerin bankalar tarafından duyurulmasının ardından hangi bankanın ne kadar limit sunduğu merak konusu oldu. Peki ATM para çekme limitleri ne kadar?
ATM para çekme limitleri bankalar arasında çeşitlilik gösteriyor. Her banka farklı para çekme yöntemlerine göre farklı limitleri getirebiliyor. Bazı bankalarda kart ile para çekme limitinin doldurulmasının ardından QR kod limiti ile daha fazla para çekilebiliyor.
ENPARA: 50.000 TL. QR kod ile para çekme işlemlerinde 60.000 TL'ye kadar limit sunuluyor.
İŞ BANKASI: 20.000
VAKIFBANK: 20.000
QNB FİNANS BANK: 10.000-20.000
GARANTİ BBVA: 15.000
YAPI KREDİ: 15.000
AKBANK: 10.000-15.000
HALKBANK: 10.000-15.000
DENİZBANK: 10.000-15.000
ZİRAAT BANKASI: 10.000