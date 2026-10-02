ATM para çekme limitleri ne kadar oldu? Hangi ATM'den ne kadar para çekilebiliyor? İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB...

ATM'lerde nakit çekim limitleri güncellendi. Bankalar ekim ayının gelmesi ile birlikte ATM'lerden çekilebilecek yeni limitleri açıkladı. Bankaların QR kod ve kart aracılığı ile para çekme işlemlerine getirdikleri yeni limitlerin ardından günlük para çekme limitleri 10 bin ila 60 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Yeni limitlerin bankalar tarafından duyurulmasının ardından hangi bankanın ne kadar limit sunduğu merak konusu oldu. Peki ATM para çekme limitleri ne kadar?



ATM PARA ÇEKME LİMİTİ NE KADAR OLDU?

ATM para çekme limitleri bankalar arasında çeşitlilik gösteriyor. Her banka farklı para çekme yöntemlerine göre farklı limitleri getirebiliyor. Bazı bankalarda kart ile para çekme limitinin doldurulmasının ardından QR kod limiti ile daha fazla para çekilebiliyor.



ENPARA: 50.000 TL. QR kod ile para çekme işlemlerinde 60.000 TL'ye kadar limit sunuluyor.

İŞ BANKASI: 20.000

VAKIFBANK: 20.000

QNB FİNANS BANK: 10.000-20.000

GARANTİ BBVA: 15.000

YAPI KREDİ: 15.000

AKBANK: 10.000-15.000

HALKBANK: 10.000-15.000

DENİZBANK: 10.000-15.000

ZİRAAT BANKASI: 10.000