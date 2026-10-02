Altın alan satan herkesi ilgilendiriyor! İslam Memiş'ten kritik Kasım ayı uyarısı

Finansal piyasalarda ezberlerin değiştiğini belirten Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Neden? Geçmiş yıllara baktığınız zaman fiyat mı miktar mı bu sorunun cevabını zaten fiyat bize göstermiş oluyor. Ezberlerin bozulduğu bir dönem başladı. Ben bunu Ocak ayı itibariyle zaten söylüyorum. Bakın 2026 yılı manipülasyon yılı ve finansal piyasalarda 2027 yılı değişim yılı. Artık bir şeyin fiyatına bakmanın manası yok, miktara bakacaksın. Elindeki varlığı koruyabiliyor musun, elindeki varlıkları güzel bir şekilde değerlendirebiliyor musun? Önemli olan bu.”

