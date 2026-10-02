Zelenskiy'nin dünyaya duyurduğu sır Güney Kore'yi çileden çıkardı! Başkan Lee'den tehdit geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde esir alınan iki Kuzey Kore askerini Güney Kore'ye gönderdiklerini açıkladı. Güney Kore ise bu bilginin gizli olduğunu hatta gizli kalmasını da Ukrayna'nın istediğini söyleyerek tepki gösterdi. Güney Kore, daha önce Ukrayna'dan özür beklediklerini duyurdu fakat Ukrayna'dan bu adım gelmedi.

''KİEV BİZİ YALANCI KONUMUNA DÜŞÜRDÜ''

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın talebi üzerine söz konusu transferi gizli tutma konusunda anlaşmaya varıldığını vurguladı. Buna rağmen Ukrayna'nın transferi tek taraflı olarak ifşa ettiğine dikkat çeken Lee, Kiev'in böyle bir gizlilik anlaşmasının yapılmadığını savunarak kendisini "yalancı" konumuna düşürdüğünü ifade etti.

''EK ÖNLEMLER ALACAĞIZ''

Ukrayna'nın anlaşmayı kabul etme ve özür dileme taleplerine yanıt vermek yerine Koreler arası askeri çatışma ihtimalinden bahseden açıklamalar yaptığını söyleyen Lee, "Kore Yarımadası'nda savaşı kışkırtmaya çalışan Ukrayna'nın tutumundan derin üzüntü duyuyoruz" dedi.

Güney Kore'nin ulusal onuruyla ilgili olması nedeniyle yaşananlara sessiz kalamayacağının altını çizen Lee, "Ukrayna yönetimi gerçekleri inkar etmeye ve resmi bir özür sunmayı reddetmeye devam ederse ek önlemler alacağız" uyarısında bulundu.

UKRAYNA GİZLİLİK ANLAŞMASINI REDDETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Kursk bölgesinde esir alınan iki Kuzey Kore askerini Güney Kore'ye gönderdiklerini açıklamıştı. Güney Kore yönetimi ise askerlerin güvenliği için söz konusu transferin gizli tutulmasını öngören bir anlaşma yapıldığını, ancak bunun Ukrayna tarafından ihlal edildiğini duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan bir yetkili gizlilik anlaşmasının varlığını reddederken, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Güney Kore Maslahatgüzarı Andrii Vieshkin'i çağırarak yaşananlardan duyulan ciddi endişeyi dile getirmişti. Güney Kore istihbaratı da söz konusu transferin gizli tutulmasını ilk aşamada Ukrayna'nın talep ettiğini ve iki ülkenin süreç boyunca bu konuda mutabık kaldığını açıklamıştı.