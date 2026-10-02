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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:25

Ukrayna istihbaratı Kremlin'in yazışmalarına ulaştı! Zelenskiy, Putin'in yeni talimatını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik tüm kısıtlamaları kaldırdığını artık hiçbir kural olmadığını söyledi. Zelenskiy bu iddiasını ise Ukrayna istihbaratının elde ettiği Kremlin içi iletişimlere dayandırdı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Ukrayna istihbaratı Kremlin'in yazışmalarına ulaştı! Zelenskiy, Putin'in yeni talimatını açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:25

Devlet Başkanı , Financial Times'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ukrayna lideri, Devlet Başkanı 'in Rus ordusuna verdiği yeni emri açıkladı. Rus ordusu artık Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında uygulanan kısıtlamalara uymayacak. 

Ukrayna istihbaratı Kremlin'in yazışmalarına ulaştı! Zelenskiy, Putin'in yeni talimatını açıkladı

''ARTIK HİÇBİR KURAL YOK''

Zelenskiy, Ukrayna istihbaratının Kremlin yetkililerinin iletişimlerinden elde ettiği bilgilere dayanarak konuştuğunu, Putin'in  söz konusu talimatı eylül ayında verdiğini söyledi. 

Zelenskiy, Putin'in askeri yönetime yönelik mesajını ''Artık hiçbir kural yok'' sözleriyle aktardı.

Ukrayna istihbaratı Kremlin'in yazışmalarına ulaştı! Zelenskiy, Putin'in yeni talimatını açıkladı

RUSYA'NIN YENİ HEDEFLERİ BELLİ!

Ukrayna ve Avrupalı yetkililerin değerlendirmelerine göre Rusya'nın önümüzdeki dönemde özellikle Kiev, Harkov ve Odessa üzerindeki hava saldırılarını yoğunlaştırabileceği öne sürüldü. 

Polonya sınırına yakın Lviv'in de olası hedefler arasında bulunduğu iddia edildi.

Zelenskiy, Rusya'nın amacının büyük kentler üzerindeki baskıyı artırmak, halk üzerinde korku oluşturmak ve kış aylarında Ukrayna'nın direncini zayıflatmak olduğunu savundu.

Ukrayna istihbaratı Kremlin'in yazışmalarına ulaştı! Zelenskiy, Putin'in yeni talimatını açıkladı

RUSYA: OKUL YA DA HASTANELER HEDEF ALINMADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rus ordusunun okul veya hastaneleri hedef aldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Peskov, Rus silahlı kuvvetlerinin bu tür sivil tesisleri vurmadığını söyledi.

Financial Times ise Kiev'deki bir okula düzenlenen saldırının ardından elde edilen görüntüleri doğruladığını ve olay yerinde Rus üreticilere ait işaretler taşıyan insansız hava aracı parçalarının bulunduğunu bildirdi.

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#rusya
#ukrayna
#vladimir putin
#Volodimir Zelenskiy
#Financial Times
#Dünya
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