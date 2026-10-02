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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 11:06

Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki 'Torpil listesi' ortaya çıktı! Whatsapp mesajlaşmaları deşifre oldu

Türk futbolunu çalkalayan soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyalleri mercek altına alındı. Adli incelemelerde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile olan kritik mesajlaşmalar ifşalanırken; derneğe sağlanan imkanlar, lojistik destekler ve kişisel yakınlıklar karşılığında hakemlere özel "torpilli" terfi listeleri hazırlandığı belgelendi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki 'Torpil listesi' ortaya çıktı! Whatsapp mesajlaşmaları deşifre oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 11:06

Türk futbolu, Emniyet birimlerinin yürüttüğü dev operasyonla sarsıldı. Gözaltına alınan MHK Başkanı ’nun cep telefonu, bilgisayar ve dijital kayıtlarında yapılan adli incelemeler, üst klasmanlara yükselme süreçlerinde yaşanan liyakatsizliği ve usulsüzlükleri belgeledi. 

Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki 'Torpil listesi' ortaya çıktı! Whatsapp mesajlaşmaları deşifre oldu

Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yapılan mesajlaşmaların da yer aldığı dosyada, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) üzerinden kurulan ilişki ağları tek tek ortaya çıkarıldı.

Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki 'Torpil listesi' ortaya çıktı! Whatsapp mesajlaşmaları deşifre oldu

"TORPİL VE DERNEK İŞLERİ" BAŞLIKLI SKANDAL LİSTE DOSYADA

Soruşturma birimleri tarafından deşifre edilen verilerde, lojistik destek, bedelsiz ürün tedariki, araç tahsisi ve kişisel yakınlıklar karşılığında hakemlerin terfi ettirildiği tespit edildi. 

Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki 'Torpil listesi' ortaya çıktı! Whatsapp mesajlaşmaları deşifre oldu

İnceleme raporunda yer alan hakem isimleri ve karşılarında yer alan kayıtlar şu şekilde belgelendi:

  • Ayberk Burhan: "Kendisi 1994 doğumlu artık terfi için son şansları, genç hakem isteyen bir MHK var. Ama Ayberk denen arkadaşı mecbur teklif etmek zorunda kaldılar. Nedeni ise TFFHGD İstanbul Şubesinin sezon açılışında yapmış olduğu yan sanayi Hummel malzemeleri kendisi Merter'de yaptırmış ve dernekten karşılığında herhangi bir ücret almamıştır. Bunun karşılığında dernek başkanı kendisine terfi listesi sözü vermiştir. Kendisi ise Beyazıt'ta sahte markalı ürünler satmaktadır. Bir hakeme ne kadar çok yakışıyor değil mi?"
  • Ali Serdar Kankaş: "Kendisi eski A Klasman hakemi, eski Klasman gözlemcisi ve İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevi yapmış olan Aydın Kankaş'ın oğlu."
  • Hüseyin Hakan Bodur: "Kendisi atletik testlerin, dernekteki toplantıların ve Riva'da olan organizasyonların çekimlerini yapan bir hakem. Aynı zamanda mevcut dernek başkanı ile yazın tatillere giden birisi."
  • Yiğit Karabudak: "Kendisi eski klasman hakemi ve mevcut Süper Lig Temsilcisi Levent Karabudak'ın oğlu."
  • Alican Sağlar: "Kendisi TFFHGD İstanbul Dernek Şubesi yöneticisi, aynı zamanda kurulan Genç Hakemler Komisyonu Başkan Vekili. Bu Alican denen arkadaş genç hakemleri mevcut dernek başkanının safına çekmeye çalışan ve çekince gerek sosyal medya gerekse fiziksel olarak organizasyonlara katılmalarını ve biat etmelerini zorlayan birisi. Tam anlamıyla derneğin militanlığını yapan bir kişi."
  • Aykut Özçelik: "Kendisi mevcut dernek başkanının tabir caizse yaverliğini yapan bir kişi. Çantasını taşımasından tutun suyunu açmasına kadar yapan birisi. Aynı zamanda dernek başkanı nereye açılışa giderse kendisi de açılışlara gider, katılır. Bir de TFFHGD İstanbul Genç Hakemler üyesi, bu da derneğin bir alt militanı diyebiliriz."
  • Kaan Taha Duman: "Kendisi babasının arabasını dernek başkanına tahsis eden birisi. Evinden alıp evine bırakır, ihtiyacı olduğu zaman arabasını verir, nereye gitmek isterse istediği yere kadar getirip götürür, yani şoförlüğünü yapar. Bazı yerlerin sezon açılışlarına katılır. Hatta maç yönettiği bir sahada maç bittikten sonra tribüne çıkıp kendisini izlemeye gelen hakemlerin yanında ('Valla ben sırtımı derneğe verdim, her hafta SAL maçına çıkıyorum') diyen birisi."
  • Ceyhun Canbay: "Kendisi dernek başkanı ile samimi birisi. Aralarında olan bağ nedir tam bilemiyorum ama kendisi çıktığı maçlardan kötü puan almasına rağmen SAL maçlarına çıkmaya devam etti. Hatta en can alıcı noktası; kötü not veren gözlemcisi 2 hafta sonra maçına tekrar atandı ve o maçın gözlemcisi ile aynı maça çıkmak istemediğini bildirdi. Sonrasında ise atanan gözlemci o maçtan alındı, yerine başka gözlemci atandı."
Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki 'Torpil listesi' ortaya çıktı! Whatsapp mesajlaşmaları deşifre oldu

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı yürüten ekipler, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu arasındaki cep telefonu yazışmalarını da delil klasörlerine ekledi. Kulüp yöneticilerinden gelen taleplerin ve siyasi/bölgesel terfi ricalarının mesajlaşmalara yansıdığı görüldü.

Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki 'Torpil listesi' ortaya çıktı! Whatsapp mesajlaşmaları deşifre oldu

Tutanaklara geçen kritik WhatsApp diyalogları ise şu şekilde:

Gündoğdu: "Tamam başkanım size bilgi vereceğim."

Sistem Kaydı / Talep Metni: "M. Ş. Klasman yardımcı hakemi. Devre arası yapılacak olan hakem klasmanında Üst klasman yardımcı hakemliğine..."

Gündoğdu: "Başkanım günaydın, umarım daha iyisinizdir. Ben terfi listelerini hazırladım. Siz ne zaman derseniz size sunacağım."

Giresun bölgesinden bir hakem için gelen torpil talebinde şu ifadeler yer aldı:

Gündoğdu "S. Ç., Giresun Bölgesi İl hakemliğinden Bölgesel hakemliğine. Terfi seminerine katıldı. Terfi etmesini beklediğimiz lig Bölgesel Lig. 8 yıllık düdük hakemi. Daha önce 1.5 yıl Bölgesel Ligde orta hakemlik yaptı, 3. Lig ve B.A.L'de 4. hakemlik yaptı. Başkanım Ferhat beye de iletmiştim, Giresun'un tek hakemi ve BAL ligine yani bölgesel lige yükselmek istiyor, her şeyi tutuyor. Benim için önemli, siz de destek verirseniz sevinirim, saygılar."

Hacıosmanoğlu: "Mustafa Bozbağ atmıştı bana yöneticimiz."

Gündoğdu: "Bana da vermişti başkanım. Ama ben sizinle konuştuklarımızın dışında kimden gelirse gelsin normal adil sürecine bıraktım, bir kısmı zaten hak edip girdi."

Emniyetin dijital materyaller üzerindeki ayrıntılı incelemesi ve soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.

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#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#Ferhat Gündoğdu
#Tffhgd
#İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu
#Hakem Terfileri
#Spor
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