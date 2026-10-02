Erhan Çelik'in eşinin şüpheli ölümü! Otopsiden çıkan sonuç şoke etti: 5 kişi gözaltında

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Erhan Çelik'in 13 Ağustos 2026 tarihinde hayatını kaybeden eşi Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan otopsi sonucunda, Çelik'in yüksek dozda propofol indüksiyonu (anestezi) sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında alınan gizli tanık beyanları ve cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, olay günü Çelik'in ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı.
Propofol indüksiyonu, ameliyat veya tıbbi bir işlem öncesinde hastayı güvenli bir şekilde uyutmak (genel anesteziye geçirmek) amacıyla damar yoluyla propofol adlı hızlı etkili anestezi ilacının uygulanma işlemidir.