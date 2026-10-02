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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 13:58

Erhan Çelik'in eşinin şüpheli ölümü! Otopsiden çıkan sonuç şoke etti: 5 kişi gözaltında

Gazeteci Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Çelik'in yüksek dozda propofol indüksiyonu sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 13:58

, gazeteci Erhan Çelik'in 13 Ağustos 2026 tarihinde hayatını kaybeden eşi Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

HABERİN ÖZETİ

Erhan Çelik'in eşinin şüpheli ölümü! Otopsiden çıkan sonuç şoke etti: 5 kişi gözaltında

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in yüksek dozda Propofol indüksiyonu sonucu ölümüne ilişkin soruşturma başlattı ve bu kapsamda 5 kişi gözaltına alındı.
Gazeteci Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in 13 Ağustos 2026 tarihinde ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.
Otopsi sonucunda Çelik'in yüksek dozda Propofol indüksiyonu sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında gizli tanık beyanları ve cep telefonu incelemeleri yapıldı.
Olay günü Çelik'in ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir'de Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. isimli 5 kişi gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

YÜKSEK DOZDA ANESTEZİ MADDESİ

Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan otopsi sonucunda, Çelik'in yüksek dozda propofol indüksiyonu (anestezi) sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Erhan Çelik'in eşinin şüpheli ölümü! Otopsiden çıkan sonuç şoke etti: 5 kişi gözaltında

GİZLİ TANIK BEYANLARI DİNLENDİ

Soruşturma kapsamında alınan gizli tanık beyanları ve cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, olay günü Çelik'in ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Erhan Çelik'in eşinin şüpheli ölümü! Otopsiden çıkan sonuç şoke etti: 5 kişi gözaltında

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı.

Erhan Çelik'in eşinin şüpheli ölümü! Otopsiden çıkan sonuç şoke etti: 5 kişi gözaltında

PROPOFOL İNDÜKSİYON NEDİR?

Propofol indüksiyonu, ameliyat veya tıbbi bir işlem öncesinde hastayı güvenli bir şekilde uyutmak (genel anesteziye geçirmek) amacıyla damar yoluyla propofol adlı hızlı etkili anestezi ilacının uygulanma işlemidir.

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ETİKETLER
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
#Erhan Çelik
#Özlem Gültekin Çelik
#Kaçakçılık Ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu
#Gündem
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