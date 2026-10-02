İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Erhan Çelik'in 13 Ağustos 2026 tarihinde hayatını kaybeden eşi Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

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HABERİN ÖZETİ Erhan Çelik'in eşinin şüpheli ölümü! Otopsiden çıkan sonuç şoke etti: 5 kişi gözaltında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in yüksek dozda Propofol indüksiyonu sonucu ölümüne ilişkin soruşturma başlattı ve bu kapsamda 5 kişi gözaltına alındı. Gazeteci Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in 13 Ağustos 2026 tarihinde ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Otopsi sonucunda Çelik'in yüksek dozda Propofol indüksiyonu sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında gizli tanık beyanları ve cep telefonu incelemeleri yapıldı. Olay günü Çelik'in ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir'de Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. isimli 5 kişi gözaltına alındı.

YÜKSEK DOZDA ANESTEZİ MADDESİ

Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan otopsi sonucunda, Çelik'in yüksek dozda propofol indüksiyonu (anestezi) sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

GİZLİ TANIK BEYANLARI DİNLENDİ

Soruşturma kapsamında alınan gizli tanık beyanları ve cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, olay günü Çelik'in ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı.

PROPOFOL İNDÜKSİYON NEDİR?

Propofol indüksiyonu, ameliyat veya tıbbi bir işlem öncesinde hastayı güvenli bir şekilde uyutmak (genel anesteziye geçirmek) amacıyla damar yoluyla propofol adlı hızlı etkili anestezi ilacının uygulanma işlemidir.