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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 12:07

Aile yapısına aykırı içerik üreten fenomenler adliyeye sevk edildi

Sosyal medya platformlarında aile yapısına aykırı içerik ürettikleri belirlenen aralarında Onur Sermik ve Semih Varol'un da bulunduğu 10 sosyal medya fenomeni adliyeye sevk edildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 12:07

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla sosyal medya fenomenlerine operasyon düzenlendi.

Aile yapısına aykırı içerik üreten fenomenler adliyeye sevk edildi

KAVGA, TEHDİT, HAKARET, GERİLİM VE MAĞDURİYET...

Sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenmiş, şüphelilerin, aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve söz konusu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri tespit edildi. 

Aile yapısına aykırı içerik üreten fenomenler adliyeye sevk edildi

10 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

 İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonla aralarında Onur Sermik ve Semih Varol'un da bulunduğu 10 sosyal medya fenomeni yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Aile yapısına aykırı içerik üreten fenomenler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınanlar şöyle;

1-) Semih VAROL
2-) Cansum KAYA
3-) Ferhat BİLLOR
4-) Çağlayan YILDIRIM
5-) Onur SERMİK
6-) Elif AKDEMİR
7-) Onur CAN GÜZEL
8-) Mehmet Emin CİTER
9-) Mehmet Aden ARSLAN
10- Sinan Kaya

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