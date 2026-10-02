Aile yapısına aykırı içerik üreten fenomenler adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla sosyal medya fenomenlerine operasyon düzenlendi.

KAVGA, TEHDİT, HAKARET, GERİLİM VE MAĞDURİYET...

Sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenmiş, şüphelilerin, aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve söz konusu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

10 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonla aralarında Onur Sermik ve Semih Varol'un da bulunduğu 10 sosyal medya fenomeni yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlar şöyle;

1-) Semih VAROL

2-) Cansum KAYA

3-) Ferhat BİLLOR

4-) Çağlayan YILDIRIM

5-) Onur SERMİK

6-) Elif AKDEMİR

7-) Onur CAN GÜZEL

8-) Mehmet Emin CİTER

9-) Mehmet Aden ARSLAN

10- Sinan Kaya