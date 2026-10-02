İncecik perde gibi lavaş açma yöntemi! Sivaslı ev sahibimden öğrendim

Lavaş açarken çoğu zaman hamurumun kalın olduğu fark ettim. İncecik perde gibi lavaş yapmak için araştırmalar yaparken Sivaslı ev sahibim lavaş açma yöntemi hakkında verdiği sırla birlikte evde kolay bir şekilde incecik lavaş açmaya başladım. Bende sizin için öğrendiğim yöntem hakkında bilgilerimi paylaşıyorum. Sivas mutfağında yıllardır gelenek haline gelen yöntemler sayesinde artık evde incecik lavaşlar açabiliyorum.

İNCECİK PERDE GİBİ LAVAŞ AÇMA YÖNTEMİ!

İncecik lavaş açma yönteminde aslında hamurun güzel bir şekilde yapılmasın da saklı. Çünkü eğer lavaş açacaksanız hamurunuzun çok sert olmaması gerekiyor. Sert hamur hem açılırken zorlanır hem de oklavanızın altında adeta top gibi olur. Top gibi olan hamur bir daha da zor toplanır. Bu nedenle de un azar azar eklenmeli ayrıca da hamurun biraz ele yapışması gerekiyor.

İncecik Lavaş Tarifi!

Malzemeler;

6 su bardağı un

1,5 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı sıcak su

Yapılışı;

Un ve tuzu bir kaba alalım. İkisini bir kapta birleştirerek ortasına çukur açalım. Çukur kısmına da sıvı yağ ve sıcak suyu ilave edelim. Kenarlarda bulunan unları yavaş yavaş ortaya katarak hamuru yoğurmaya başlayalım. Hamur toparlanıncaya kadar yoğurmaya devam edelim.

Streç filminden bir parça alarak hamuru ortasına koyalım iyice saralım ve dinlenmeye bırakalım. Bekleme süresinin sonunda hamuru tezgaha alalım ve ikiye keselim. Daha sonra 16 eşit parçaya bölelim. Hamur parçalarını elimizde yuvarlayarak beze haline getirelim.

Hamurların kurmaması için üzerine bez ile kapatalım. Daha sonrasında yapışmaması için hamurun üzerine biraz daha un serpelim. Bezeleri de tava boyutunda güzelce açalım. Yağsız tava da pişirmeye alalım.

SİVASLI EV SAHİBİMDEN ÖĞRENDİM

Yukarı da tarifini verdiğim lavaşın açılmasında ve yapımında dikkat edilmesi gerekenleri Sivaslı e sahibimden öğrendim. Lavaş hamurunun dinlenmesi tarifin en önemli kısmı. Hamur yoğurulduktan sonra üzeri kapatılarak yaklaşık 30 dakika dinlendirilmesi gerekiyor. Bu aşama da atlandığı zaman hamurun açılma olasılığı aşağılara düşer. Hamur açılmak yerine geri geri kapanır.

Hamuru açarken çok fazla elinizle oynamayın. Yani hamuru açarken bir anda zorlamayın. Öncelikle hafif unlanmış tezgahta merdane yardımıyla hamuru genişletin. Hamur büyüdükçe mümkün olduğunda az un kullanın. Hamurun kurumaması da önemli. Kuruyan hamur piştikten sonra sertleşmeye neden olabilir. Burada sadece yapışmayı önlemek için az bir un kullanılması gerekiyor.

İsterseniz oklava kullanmadan da hamuru elinizle çekiştirerek açabilirsiniz. Ancak bu yöntemle açarsanız şeklinde bozulmalar olacağını da söyleyelim. Eğer unla açma konusunda bir türlü başarı sağlayamazsanız nişasta da kullanabilirsiniz. Nişasta sayesinde hamur hem oklavaya ya da merdaneye bulaşmaz hem de açma sırasında rahatlıkla kayar.

Pişirme sırasında da kesinlikle tavayı önceden ısıtmaya özen gösterin. Tavaya çok az bir yağ koyarak da pişirebilirsiniz ya da yağsız tavada da pişirebilirsiniz.