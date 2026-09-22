Ekşi mayalı lavaş nasıl yapılır? Lavaşınız sertleşiyorsa bu hatayı yapıyorsunuz!

Mutfakta zaman geçirmeyi seviyor ama ne yağacağını bilmiyorsanız bu tarih tam da size göre. Çünkü ekşi mayalı lavaş ekmeğinin yapımı son zamanların en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. Evde yapmak isteyen kişiler için pek çok pratik tarif de bulunuyor. Ekşi mayalı lavaş, tadı ve kokusuyla her evin favorisi haline geliyor.

Benim de severek yaptığım ekşi mayalı lavaş tarifi, kendine özgü aroması ve yumuşak dokusuyla birlikte sofralarda yer alırken yapılacak doğru uygulamalarla birlikte lavaşın piştikten sonra sertleşmesi durumuna da bir çözüm buluyor. Son zamanlarda ekşi mayalı lavaş yapmak için arayışa girdiğim dönemde:

Ekşi mayanın aktif olması gerektiğini,

Fazla un kullanmamam gerektiğini,

Tavada uzun süre pişirmemek gerektiğini deneyimledi.

EKŞİ MAYALI LAVAŞ NASIL YAPILIR?

Ekşi mayalı lavaş hazırlamak sanıldığında zor değil, çünkü malzemeler sadece un, ekşi maya, su ve tuz.

Malzemeler:

500 gram un

100 gram aktif ekşi maya

Su

Un

Hazırlanışı:

Öncelikle un ve aktif maya bir kabın içerisine koyun.

İki malzemeyi güzelce karıştırılarak daha sonranda üzerine suyu ekleyin. Suyunuzun burada ılık olması gerekiyor.

Hamurunuzu yavaş yavaş toparlayarak yoğurmalısınız.

Hamurunuzu yavaş yavaş toparlayarak yoğurmalısınız. Hamurunuz olduktan sonra tuzu da ilave edebilirsiniz.

Hamuru yoğurma işleminizin bitmesiyle mayalanmasını bekleyin.

Lavaş hamuru olduğunda ekmek hamurundan daha esnek olması gerekiyor.

Hamuru yoğurma işleminin ardından üzeri kapatılarak beklenmesi gerekiyor.

Bekleme zamanın da oda sıcaklığında beklemesi lazım.

Şişen ve kabaran lavaş mayası eşit parçalara bölündükten sonra açılmaya başlanması gerekiyor.

PİŞEN LAVAŞ NASIL YUMUŞAK TUTULABİLİR?

Ekmek ya da lavaş yaparken aklımıza hamurunun nasıl yumuşak tutulup tutulmayacağı geliyor. Ancak basit bir yöntem sayesinde lavaşların daha yumuşak kalmasına yardımcı oluyor.

Tavadan çıkan lavaş hemen bir tabağa alınır.

Tabağa bırakılan lavaşlar üst üste dizilebilirler. Böylelikle pişen lavaşlarınızın daha yumuşak olur.

Lavaşları tek tek açıkta bırakmak kısa sürede nem kaybetmesinin neden olabilir.

Lavaşı eğer daha sonra tüketecekseniz de kaplı bir kabın içine ya da ağzı güzel kapalı bir poşete koyabilirsiniz.

Uzun süre saklamak isterseniz de derin dondurucuya atabilirsiniz.

EKŞİ MAYALI LAVAŞ NEDEN YIRTILIR?

Lavaşın yırtılması olayı hamurundan kaynaklı olabilir.

Hamur ya yeterince dinlenmemiştir ya da tam kıvam almamıştır.

Hamurun dinlenme sırasında gluten yapısı daha rahat çalışır.

Açma sırasında da çok zorlama bir açma yapmak da hamurun yırtılmasına neden olabilir.

Bu sebeple de bezeleri şekillendirirken kısa süre de dinlenme işlemini burada da devam etmeniz gerekiyor.

LAVAŞINIZ SERTLEŞİYORSA BU HATAYI YAPIYORSUNUZ!

Ekşi mayalı lavaş yaparken lavaşını sertleşiyor mu? O halde yaptığınız bir hata lavaşınızın sertleşmesine neden olabiliyor.

Lavaşın sertleşmesindeki en büyük hata fazla un koymak.

Fazla un kullanımı nem dengesini de bozar. Pişen lavaş için bu durum sertleşmesine ve kuru olmasına neden olabilir.

Tava da uzun süre pişirmek.

Uzun süre de pişen lavaş nemine kaybeder ve sertleşme başlar.

Tava iyice ısıtılmalıdır.

EKŞİ MAYALI LAVAŞ YAPIMINDA UZMANLAR NE DİYOR?

Ekşi mayalı lavaş yapımında uzmanların görüşlerine de önem verdim diyebilirim. Çünkü ekşi mayalı olması nedeniyle nasıl yapmam gerektiğini bilemedim. Bu konuda da Prof. Dr. Ahmet Özbek’in ekşi mayalı ekmek ya da lavaş tüketiminin sağlık açısından da önemli bir yer de durduğunu ifade ediyor. Özellikle de pişirme sonrasında doğrudan ‘probiyotik’ olarak değerlendirildiği söylüyor.