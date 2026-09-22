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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:52

Ekşi mayalı lavaş nasıl yapılır? Lavaşınız sertleşiyorsa bu hatayı yapıyorsunuz!

Ekmek yapımında son zamanlarda en sık sorduğum sorular arasında ‘ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır?’ sorusu yer alıyor. Özellikle de lavaşımın sertleşmesi yapım da beni zorluyor. Ancak yapılan bir hatayı fark etmemle birlikte artık daha kolay bir ekşi mayalı lavaş yapmaya başladım. Peki, Ekşi mayalı lavaş nasıl yapılır? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Ekşi mayalı lavaş nasıl yapılır? Lavaşınız sertleşiyorsa bu hatayı yapıyorsunuz!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:52

Mutfakta zaman geçirmeyi seviyor ama ne yağacağını bilmiyorsanız bu tarih tam da size göre. Çünkü ekşi mayalı lavaş ekmeğinin yapımı son zamanların en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. Evde yapmak isteyen kişiler için pek çok pratik tarif de bulunuyor. Ekşi mayalı lavaş, tadı ve kokusuyla her evin favorisi haline geliyor.

Benim de severek yaptığım ekşi mayalı lavaş tarifi, kendine özgü aroması ve yumuşak dokusuyla birlikte sofralarda yer alırken yapılacak doğru uygulamalarla birlikte lavaşın piştikten sonra sertleşmesi durumuna da bir çözüm buluyor. Son zamanlarda ekşi mayalı lavaş yapmak için arayışa girdiğim dönemde:

Ekşi mayanın aktif olması gerektiğini,

Fazla un kullanmamam gerektiğini,

Tavada uzun süre pişirmemek gerektiğini deneyimledi.

Ekşi mayalı lavaş nasıl yapılır? Lavaşınız sertleşiyorsa bu hatayı yapıyorsunuz!

EKŞİ MAYALI LAVAŞ NASIL YAPILIR?

Ekşi mayalı lavaş hazırlamak sanıldığında zor değil, çünkü malzemeler sadece un, ekşi maya, su ve tuz.

Malzemeler:

  • 500 gram un
  • 100 gram aktif ekşi maya
  • Su
  • Un
Ekşi mayalı lavaş nasıl yapılır? Lavaşınız sertleşiyorsa bu hatayı yapıyorsunuz!

Hazırlanışı:

  • Öncelikle un ve aktif maya bir kabın içerisine koyun.
  • İki malzemeyi güzelce karıştırılarak daha sonranda üzerine suyu ekleyin. Suyunuzun burada ılık olması gerekiyor.
  • Hamurunuzu yavaş yavaş toparlayarak yoğurmalısınız.
  • Hamurunuz olduktan sonra tuzu da ilave edebilirsiniz.
  • Hamuru yoğurma işleminizin bitmesiyle mayalanmasını bekleyin.
  • Lavaş hamuru olduğunda ekmek hamurundan daha esnek olması gerekiyor.
  • Hamuru yoğurma işleminin ardından üzeri kapatılarak beklenmesi gerekiyor.
  • Bekleme zamanın da oda sıcaklığında beklemesi lazım.
  • Şişen ve kabaran lavaş mayası eşit parçalara bölündükten sonra açılmaya başlanması gerekiyor.
Ekşi mayalı lavaş nasıl yapılır? Lavaşınız sertleşiyorsa bu hatayı yapıyorsunuz!

PİŞEN LAVAŞ NASIL YUMUŞAK TUTULABİLİR?

Ekmek ya da lavaş yaparken aklımıza hamurunun nasıl yumuşak tutulup tutulmayacağı geliyor. Ancak basit bir yöntem sayesinde lavaşların daha yumuşak kalmasına yardımcı oluyor.

Tavadan çıkan lavaş hemen bir tabağa alınır.

Tabağa bırakılan lavaşlar üst üste dizilebilirler. Böylelikle pişen lavaşlarınızın daha yumuşak olur.

Lavaşları tek tek açıkta bırakmak kısa sürede nem kaybetmesinin neden olabilir.

Lavaşı eğer daha sonra tüketecekseniz de kaplı bir kabın içine ya da ağzı güzel kapalı bir poşete koyabilirsiniz.

Uzun süre saklamak isterseniz de derin dondurucuya atabilirsiniz.

Ekşi mayalı lavaş nasıl yapılır? Lavaşınız sertleşiyorsa bu hatayı yapıyorsunuz!

EKŞİ MAYALI LAVAŞ NEDEN YIRTILIR?

Ekşi mayalı lavaş nasıl yapılır? Lavaşınız sertleşiyorsa bu hatayı yapıyorsunuz!

Lavaşın yırtılması olayı hamurundan kaynaklı olabilir.  

Hamur ya yeterince dinlenmemiştir ya da tam kıvam almamıştır.

Hamurun dinlenme sırasında gluten yapısı daha rahat çalışır.

Açma sırasında da çok zorlama bir açma yapmak da hamurun yırtılmasına neden olabilir.

Bu sebeple de bezeleri şekillendirirken kısa süre de dinlenme işlemini burada da devam etmeniz gerekiyor.

Ekşi mayalı lavaş nasıl yapılır? Lavaşınız sertleşiyorsa bu hatayı yapıyorsunuz!

LAVAŞINIZ SERTLEŞİYORSA BU HATAYI YAPIYORSUNUZ!

Ekşi mayalı lavaş yaparken lavaşını sertleşiyor mu?  O halde yaptığınız bir hata lavaşınızın sertleşmesine neden olabiliyor.

Lavaşın sertleşmesindeki en büyük hata fazla un koymak.

Fazla un kullanımı nem dengesini de bozar. Pişen lavaş için bu durum sertleşmesine ve kuru olmasına neden olabilir.

Tava da uzun süre pişirmek.

Uzun süre de pişen lavaş nemine kaybeder ve sertleşme başlar.

Tava iyice ısıtılmalıdır.

Ekşi mayalı lavaş nasıl yapılır? Lavaşınız sertleşiyorsa bu hatayı yapıyorsunuz!

EKŞİ MAYALI LAVAŞ YAPIMINDA UZMANLAR NE DİYOR?

Ekşi mayalı lavaş yapımında uzmanların görüşlerine de önem verdim diyebilirim. Çünkü ekşi mayalı olması nedeniyle nasıl yapmam gerektiğini bilemedim. Bu konuda da Prof. Dr. Ahmet Özbek’in ekşi mayalı ekmek ya da lavaş tüketiminin sağlık açısından da önemli bir yer de durduğunu ifade ediyor. Özellikle de pişirme sonrasında doğrudan ‘probiyotik’ olarak değerlendirildiği söylüyor.

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#lavaş
#ekşi maya
#Yemek Tarifleri
#Ekşi Mayalı Lavaş
#Prof. Dr. Ahmet Özbek
#Mavi Kadin
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