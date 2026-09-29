Bildiğiniz tüm dürüm tariflerini unutun! Tavada yumurta dürüm damağınızı şenlendirecek

Klasik yumurta tariflerinden sıkılanlar için farklı bir sunum sağlayan tavada yumurta dürüm, malzeme seçimine göre değiştirilebiliyor. Kaşar peyniri, beyaz peynir, sucuk, domates, biber veya maydanoz eklenerek lezzeti artırılabiliyor. Üstelik hazırlanması için uzun süre mutfakta kalmaya da gerek bulunmuyor.

TAVADA YUMURTA DÜRÜM İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Bu pratik tarif için temel olarak yumurta ve lavaş yeterli oluyor. İki kişilik bir dürüm hazırlamak için 2 adet yumurta, 1 büyük lavaş, 1 tatlı kaşığı tereyağı veya sıvı yağ ve bir miktar tuz kullanılabilir. Daha yoğun bir lezzet isteyenler karışıma karabiber ve pul biber ekleyebilir. Peynir sevenler için rendelenmiş kaşar iyi bir seçenek olur. Dileyenler küçük doğranmış yeşil biber, domates veya sucuk da kullanabilir. Malzemelerin önceden hazırlanması pişirme aşamasını kolaylaştırır. Özellikle sebzelerin küçük doğranması, dürümün daha rahat sarılmasını sağlar.

YUMURTAYI LAVAŞLA BULUŞTURUN

Tarifin en önemli aşaması yumurtanın tavaya alınmasıdır. Öncelikle yumurtalar bir kasede çırpılır. İçerisine tuz ve isteğe göre baharat eklenir. Yapışmaz bir tava orta ateşte ısıtılır ve yağ eklenir. Çırpılmış yumurta tavaya döküldükten sonra üzerine lavaş yerleştirilir. Lavaşın yumurtayla temas etmesi sağlanır. Yumurta henüz tamamen kurumadan lavaşın tavaya hafifçe bastırılması, iki malzemenin birbirine tutunmasına yardımcı olur.

Yumurta piştikten sonra lavaş dikkatlice çevrilir. Bu aşamada içerisine rendelenmiş kaşar veya tercih edilen diğer malzemeler eklenebilir. Peynirin erimesi için dürüm birkaç dakika daha tavada tutulur.

SICAK VE ÇITIR BİR DÜRÜM İÇİN BU DETAYA DİKKAT

Tavada yumurta dürüm hazırlarken yüksek ateş kullanmak yerine orta ateş tercih edilmesi önerilir. Çok yüksek sıcaklık yumurtanın kısa sürede sertleşmesine, lavaşın ise fazla kızarmasına neden olabilir. Lavaşın çok uzun süre tavada tutulması da kurumasına yol açabilir. Bu nedenle yumurta piştikten sonra işlemlerin hızlı şekilde tamamlanması önemlidir. Dürümün iki tarafının hafifçe kızarması yeterlidir. Daha çıtır bir sonuç isteyenler, son aşamada tavaya çok az yağ ekleyerek dürümü birkaç dakika çevirebilir. Ancak fazla yağ kullanmak dürümün ağırlaşmasına neden olabilir.

İÇ HARCI DAMAK ZEVKİNİZE GÖRE DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

Tavada yumurta dürümün en avantajlı özelliklerinden biri, iç harcının kolayca değiştirilebilmesidir. Peynirli hazırlamak isteyenler kaşar, beyaz peynir veya lor kullanabilir. Sucuklu versiyon için sucuklar önceden tavada kısa süre çevrilebilir. Ardından yumurta eklenerek aynı yöntem uygulanabilir. Sebzeli bir dürüm isteyenler ise biber, domates ve maydanoz kullanabilir. Daha hafif bir seçenek için bol yeşillik, az yağlı peynir ve baharat tercih edilebilir. Acı sevenler pul biber veya isot ekleyebilir. Böylece aynı temel tarif farklı malzemelerle her seferinde başka bir tada dönüşür.

KAHVALTI DIŞINDA DA TÜKETİLEBİLİR

Yumurta dürüm yalnızca kahvaltı sofralarıyla sınırlı değil. Hızlı bir öğle yemeği veya akşam saatlerinde pratik bir öğün olarak da hazırlanabilir. Özellikle evde az malzeme bulunduğunda kurtarıcı tariflerden biri olabilir. Yanında domates, salatalık ve yeşillik servis edildiğinde daha dengeli bir öğün elde edilebilir. Ayran veya şekersiz bir içecekle birlikte de tüketilebilir.

TAVADA YUMURTA DÜRÜMÜN PÜF NOKTALARI

Tarifin başarılı olması için birkaç ayrıntıya dikkat etmek yeterli. Yumurtalar iyi çırpılmalı ancak tavada fazla kurutulmamalıdır. Lavaş mümkün olduğunca taze olmalıdır. Böylece sarma aşamasında kırılma ihtimali azalır.

Peynir kullanılacaksa yumurta tamamen kurumadan eklenmesi, peynirin daha kolay erimesini sağlar. Dürüm tavadan alındıktan sonra bir dakika kadar bekletilirse içindeki malzemeler daha iyi oturur. Servis sırasında dürüm ikiye kesilebilir. Böylece hem iç harcı daha belirgin hale gelir hem de tüketilmesi kolaylaşır.