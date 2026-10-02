Deniz Öztarhan’ın 82 yaşında hayatını kaybetmesi sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Vepa Şirketler Grubu’nun kurucusu Vedat Öztarhan’ın eşi olan Deniz Öztarhan, iş dünyasının tanınan ailelerinden birinin mensubuydu. Öztarhan’ın vefatının ardından hayatı, eşi, çocukları ve ölüm nedeni hakkında araştırmalar başladı. Peki, Deniz Öztarhan kimdir? Deniz Öztarhan neden öldü, çocukları kimdi? İşte merak edilen detaylar...

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HABERİN ÖZETİ Deniz Öztarhan kimdir? Deniz Öztarhan neden öldü, çocukları kimdi? Vepa Şirketler Grubu’nun kurucusu Vedat Öztarhan’ın eşi Deniz Öztarhan, 82 yaşında hayatını kaybetti. Deniz Öztarhan, iş insanları Önder Öztarhan ve Tuncer Öztarhan'ın annesiydi. Öztarhan'ın ölüm nedeni hakkında ailesi tarafından kamuoyuna yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmamaktadır. Cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende oğulları Önder ve Tuncer Öztarhan taziyeleri kabul etti.

DENİZ ÖZTARHAN KİMDİR?

Deniz Öztarhan, Vepa Şirketler Grubu’nun kurucusu Vedat Öztarhan’ın eşi ve iş insanları Önder Öztarhan ile Tuncer Öztarhan’ın annesiydi. İş ve cemiyet hayatında tanınan Öztarhan, uzun yıllar Öztarhan ailesinin sosyal yaşamında kamuoyunun karşısına çıktı. Kendi eğitim hayatı ve gençlik yıllarına ilişkin ise kamuoyuyla paylaşılmış kapsamlı bir biyografik bilgi bulunmuyor.

DENİZ ÖZTARHAN’IN ÇOCUKLARI KİMDİ?

Deniz Öztarhan’ın, Vepa Şirketler Grubu’nun kurucusu Vedat Öztarhan ile evliliğinden Önder Öztarhan ve Tuncer Öztarhan olmak üzere iki oğlu bulunuyordu. Her iki isim de yıllar içinde aile şirketinin faaliyetleriyle iş dünyasında tanınan isimler arasında yer aldı.

Önder Öztarhan, ailenin iş dünyasında öne çıkan isimlerinden biri oldu. 1972 yılında İstanbul’da doğan Önder Öztarhan, Vepa Grubu bünyesinde farklı yöneticilik görevleri üstlendi. Özellikle grubun moda, perakende ve kozmetik alanlarındaki faaliyetlerinde görev alan Öztarhan, iş dünyasının yanı sıra cemiyet hayatındaki görünürlüğüyle de tanındı.

Deniz Öztarhan’ın diğer oğlu Tuncer Öztarhan ise özellikle kozmetik sektöründeki çalışmalarıyla öne çıktı. Vepa Grubu bünyesindeki kozmetik faaliyetlerinde yöneticilik ve ortaklık görevleri üstlenen Tuncer Öztarhan, uluslararası kozmetik markalarının Türkiye operasyonlarında da görev aldı.

Deniz Öztarhan’ın vefatının ardından iki kardeş annelerinin cenaze töreninde birlikte yer aldı. Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törende Önder ve Tuncer Öztarhan, camiye gelenlerin taziyelerini kabul etti. Deniz Öztarhan’ın cenazesi ise namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DENİZ ÖZTARHAN NEDEN ÖLDÜ?

Deniz Öztarhan’ın ölüm nedeni hakkında ailesi tarafından kamuoyuna yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle vefatına ilişkin herhangi bir hastalığı ya da sağlık sorununu kesin ölüm nedeni olarak göstermek doğru olmaz. 82 yaşında hayatını kaybeden Öztarhan’ın vefat haberi, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı. Ölüm nedenine ilişkin yeni ve resmi bir açıklama yapılması halinde detayların netleşmesi bekleniyor.