Manisa'nın Soma ilçesinde dün korkunç bir facia yaşandı. İmbat Maden İşletmesi'nde meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybederken 2 işçi de yaralandı.

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HABERİN ÖZETİ Soma'daki maden faciasında kahreden detay! Doğum gününde arkadaşlarını kaybetti Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Maden İşletmesi'nde meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Göçük, 1 Ekim 1993 doğumlu Süleyman Şakrak'ın 33 yaşına girdiği gün meydana geldi. Süleyman Şakrak, göçükten sağ kurtulan ve evli, iki çocuk babası olan, üçüncü çocuğunu bekleyen bir madenci. Şakrak, yaşananları hatırlamakta zorlandığını ve arkadaşları tarafından kurtarıldığını belirtti. Hayatını kaybeden arkadaşları için üzüntüsünü dile getirdi.

DOĞUM GÜNÜNDE YENİDEN DOĞDU

1 Ekim 1993 doğumlu Süleyman Şakrak, göçüğün meydana geldiği gün 33 yaşına girdi. Doğum gününde maden faciasından sağ kurtulan Şakrak'ın evli ve iki çocuk babası olduğu, üçüncü çocuğunun dünyaya gelmesini beklediği öğrenildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Şakrak, duygularını anlatmakta zorlanırken hayatını kaybeden arkadaşları için gözyaşı döktü.

"BİRDEN OLDU, HATIRLAMIYORUM, TOPRAK ALTINDA KALDIM"

Yaşadığı kazanın biranda meydana geldiğini ve çok fazla bir şey hatırlayamadığını kaydeden Şakrak, "Tam bilmiyorum yani hatırlayamıyorum. Benim için kötüydü yani kötü bir şeydi. Birden oldu, Hatırlamıyorum, toprak altında kaldım yani. Arkadaşım kurtardı. Sağ olsun. Allah razı olsun. Yani hepsi mücadele etti. Bizim için ettiler. Hepsi bizi kurtarmak için oradalardı. Yani bütün arkadaşlarım oradaydı. Hepsi mücadelenin peşindeydi. Hepsi hani canla başla bizi kurtarmaya çalıştılar. Olayın ilk saatleriydi, kargaşaydı. Herkeste bir panik vardı hani bir an önce çıkartalım diye. İlk ben çıkmışım muhtemelen. Yani tahminime göre diyorlar. İlk beni kurtarmışlar. Çok şükür yani sağ salim oradan kurtuldum. Şu an için çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de üzgünüm" ifadelerini kullandı.