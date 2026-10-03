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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 01:33
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 02:09

Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Hakemler Derneğinin feshi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bahis soruşturması kapsamında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin feshedilmesi için dava açtı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Hakemler Derneğinin feshi isteniyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 01:33
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 02:09

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshedilmesi talep edilerek dava hazırlandı. Dernek yöneticilerine dair hakemleri “Yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri” şeklinde tasnif ettiği mesajlar ortaya çıkmıştı.

HABERİN ÖZETİ

Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Hakemler Derneğinin feshi isteniyor

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle dava açtı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu dava açtı.
Davanın konusu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemidir.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ İÇİN FESİH DAVASI

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle davaname hazırlandı.

Türk Medeni Kanunu'nun 89. maddesi kapsamındaki "Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse, Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır." istemiyle derneğin feshine karar verilmesi talep edilen davaname, Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi.

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ETİKETLER
#fesih
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Yasa Dışı Bahis Ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu
#Türkiye Faal Futbol Hakemleri Ve Gözlemcileri Derneği
#İstanbul Şubesi
#Gündem
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