Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Hakemler Derneğinin feshi isteniyor

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İstanbul
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshedilmesi talep edilerek dava hazırlandı. Dernek yöneticilerine dair hakemleri “Yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri” şeklinde tasnif ettiği mesajlar ortaya çıkmıştı.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle davaname hazırlandı.
Türk Medeni Kanunu'nun 89. maddesi kapsamındaki "Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse, Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır." istemiyle derneğin feshine karar verilmesi talep edilen davaname, Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi.