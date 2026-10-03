Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshedilmesi talep edilerek dava hazırlandı. Dernek yöneticilerine dair hakemleri “Yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri” şeklinde tasnif ettiği mesajlar ortaya çıkmıştı.

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HABERİN ÖZETİ Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Hakemler Derneğinin feshi isteniyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle dava açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu dava açtı. Davanın konusu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemidir.

TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ İÇİN FESİH DAVASI

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle davaname hazırlandı.

Türk Medeni Kanunu'nun 89. maddesi kapsamındaki "Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse, Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır." istemiyle derneğin feshine karar verilmesi talep edilen davaname, Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi.