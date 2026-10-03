Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 00:48
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 01:18

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi

"Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 00:48
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 01:18

Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

HABERİN ÖZETİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Başsavcılık; MASAK, HTS kayıtları, bilirkişi raporları ve ses kayıtlarına dayanarak şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirterek 7 şüphelinin tutuklanmasını talep etti.
Soruşturmada hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı, atama ve puanlamalara müdahale edildiği ve hakemlerin fişlendiği tespitlerine yer verildi.
2025'te Riva'da yapılan sınavda evrakların değiştirildiği ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlar dosyada yer aldı.
Soruşturma sürecinde ayrıca Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de gözaltına alındığı bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.

HEPSİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı , TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi

HAKEM TEHDİDİ VE SINAV EVRAKININ DEĞİŞTİRİLMESİ TESPİTİ

Başsavcılık; müşteki ve tanık beyanları, MASAK ve HTS çalışmaları, bilirkişi raporları, dijital materyaller ve ses kayıtlarına dayanarak şüpheliler hakkında görevi kötüye kullanma, tehdit, kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme suçlarından kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında; hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre fişlendiği, 2025’te Riva’da yapılan sınavda bazı sınav evraklarının değiştirildiği ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlara yer verildi.
Başsavcılık, mevcut delil durumu ve suçların vasıf ve mahiyetini dikkate alarak 7 şüphelinin CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasını talep etti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ferhat Gündoğdu ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı! Hacıosmanoğlu'ndan hakemler için "FETÖ'cü" ifadesi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHK soruşturmasında Whatsapp yazışmaları deşifre oldu! Ertuğrul Doğan istemedi; İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu’ya bizzat iletti
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Yunus Yıldırım
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Ferhat Gündoğdu
#Ahmet Şahin
#Ferdi Karadoruk
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.