İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

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HABERİN ÖZETİ MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Başsavcılık; MASAK, HTS kayıtları, bilirkişi raporları ve ses kayıtlarına dayanarak şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirterek 7 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Soruşturmada hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı, atama ve puanlamalara müdahale edildiği ve hakemlerin fişlendiği tespitlerine yer verildi. 2025'te Riva'da yapılan sınavda evrakların değiştirildiği ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlar dosyada yer aldı. Soruşturma sürecinde ayrıca Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de gözaltına alındığı bildirildi.

HEPSİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

HAKEM TEHDİDİ VE SINAV EVRAKININ DEĞİŞTİRİLMESİ TESPİTİ

Başsavcılık; müşteki ve tanık beyanları, MASAK ve HTS çalışmaları, bilirkişi raporları, dijital materyaller ve ses kayıtlarına dayanarak şüpheliler hakkında görevi kötüye kullanma, tehdit, kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme suçlarından kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında; hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre fişlendiği, 2025’te Riva’da yapılan sınavda bazı sınav evraklarının değiştirildiği ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlara yer verildi.

Başsavcılık, mevcut delil durumu ve suçların vasıf ve mahiyetini dikkate alarak 7 şüphelinin CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasını talep etti.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.