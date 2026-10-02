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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 16:16

MHK soruşturmasında Whatsapp yazışmaları deşifre oldu! Ertuğrul Doğan istemedi; İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu’ya bizzat iletti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MHK soruşturmasında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinden, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu üzerinden MHK’ye ilettiği hakem talebi çıktı. İncelemelerde, Doğan’ın istemediği bir hakemin Trabzonspor maçlarına ve VAR görevlerine atanmaması yönündeki talebinin doğrudan iletildiği saptandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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MHK soruşturmasında Whatsapp yazışmaları deşifre oldu! Ertuğrul Doğan istemedi; İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu’ya bizzat iletti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 16:16

Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu’nun (MHK) nezdinde başlattığı geniş kapsamlı soruşturma derinleşiyor. 

MHK soruşturmasında Whatsapp yazışmaları deşifre oldu! Ertuğrul Doğan istemedi; İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu’ya bizzat iletti

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan MHK Başkanı ’ya ait dijital materyallerin incelemesi sürerken, adli belgelere de giren şok bir mesajlaşma trafiği tespit edildi.

MHK soruşturmasında Whatsapp yazışmaları deşifre oldu! Ertuğrul Doğan istemedi; İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu’ya bizzat iletti

"BU ADAMI İSTEMİYORUZ, NE MAÇA NE DE VAR’A"

Gözaltı sonrası incelenen dijital verilerde, TFF Başkanı ile Ferhat Gündoğdu arasındaki WhatsApp yazışmaları dikkat çekti. Ortaya çıkan kayıtlar, hakem görevlendirmelerine doğrudan müdahale edildiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Görsellerdeki mesajlaşma dökümüne göre İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Başkanı Ertuğrul Doğan'dan gelen talebi Ferhat Gündoğdu’ya şu ifadelerle aktardığı görüldü:

MHK soruşturmasında Whatsapp yazışmaları deşifre oldu! Ertuğrul Doğan istemedi; İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu’ya bizzat iletti

Söz konusu mesajlarda, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın Özgür Yankaya’yı maçlarında ve VAR kadrosunda kesinlikle görmek istemediği, bu talebin de TFF kanadı üzerinden doğrudan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya iletildiği belgelendi.

MHK soruşturmasında Whatsapp yazışmaları deşifre oldu! Ertuğrul Doğan istemedi; İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu’ya bizzat iletti

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Yargıya taşınan ve dijital inceleme raporlarına giren bu sarsıcı detayların ardından soruşturmanın seyri yeni bir boyut kazandı. Hakem atamalarındaki tarafsızlık ilkesinin zedelendiği iddialarını odağına alan savcılığın, elde edilen bu yeni mesaj kayıtları doğrultusunda incelemelerini derinleştirerek sürdürdüğü öğrenildi.

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ETİKETLER
#trabzonspor
#Futbol
#ibrahim hacıosmanoğlu
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#merkez hakem kurulu
#Ferhat Gündoğdu
#Spor
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