MHK soruşturmasında Whatsapp yazışmaları deşifre oldu! Ertuğrul Doğan istemedi; İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu’ya bizzat iletti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu’nun Merkez Hakem Kurulu (MHK) nezdinde başlattığı geniş kapsamlı soruşturma derinleşiyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya ait dijital materyallerin incelemesi sürerken, adli belgelere de giren şok bir mesajlaşma trafiği tespit edildi.

"BU ADAMI İSTEMİYORUZ, NE MAÇA NE DE VAR’A"

Gözaltı sonrası incelenen dijital verilerde, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Ferhat Gündoğdu arasındaki WhatsApp yazışmaları dikkat çekti. Ortaya çıkan kayıtlar, hakem görevlendirmelerine doğrudan müdahale edildiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Görsellerdeki mesajlaşma dökümüne göre İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan gelen talebi Ferhat Gündoğdu’ya şu ifadelerle aktardığı görüldü:

Söz konusu mesajlarda, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın Özgür Yankaya’yı maçlarında ve VAR kadrosunda kesinlikle görmek istemediği, bu talebin de TFF kanadı üzerinden doğrudan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya iletildiği belgelendi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Yargıya taşınan ve dijital inceleme raporlarına giren bu sarsıcı detayların ardından soruşturmanın seyri yeni bir boyut kazandı. Hakem atamalarındaki tarafsızlık ilkesinin zedelendiği iddialarını odağına alan savcılığın, elde edilen bu yeni mesaj kayıtları doğrultusunda incelemelerini derinleştirerek sürdürdüğü öğrenildi.